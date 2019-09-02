В Чите стартовал «Бег мира»

Факельная эстафета дружбы пройдёт по маршруту Чита – Маньчжурия – Хайлар



2 сентября в Чите с мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев стартовала восточная ветка факельной эстафеты «Бег мира». Начало мероприятия было приурочено ко дню окончания Второй мировой войны.



В этом году восточная ветка эстафеты – Чита, Маньчжурия, Хайлар – проходит в Забайкальском крае в рамках 70-летнего юбилея установления дипломатических связей между Россией и Китаем. В основной команде традиционно участвуют профессиональные спортсмены и волонтёры из Москвы, Смоленска, Иркутска, Улан-Удэ и других городов России. Присоединятся к ней и гости из Монголии.



«Бег Мира» – это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600 000 км, в том числе около 220 000 км по территории нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

