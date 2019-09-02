Факельная эстафета дружбы пройдёт по маршруту Чита – Маньчжурия – Хайлар
2 сентября в Чите с мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев стартовала восточная ветка факельной эстафеты «Бег мира». Начало мероприятия было приурочено ко дню окончания Второй мировой войны.
В этом году восточная ветка эстафеты – Чита, Маньчжурия, Хайлар – проходит в Забайкальском крае в рамках 70-летнего юбилея установления дипломатических связей между Россией и Китаем. В основной команде традиционно участвуют профессиональные спортсмены и волонтёры из Москвы, Смоленска, Иркутска, Улан-Удэ и других городов России. Присоединятся к ней и гости из Монголии.
«Бег Мира» – это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600 000 км, в том числе около 220 000 км по территории нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
В Чите стартовал «Бег мира»
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