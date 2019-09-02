В Забайкалье презентовали «Партизанскую деревню»
31 августа в Чите на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев прошла акция «Есть такая профессия – Родину защищать». В рамках мероприятия состоялись возложение венков и цветов к Вечному огню и принесение клятвы юнармейцами.
Также открылась «Партизанская деревня» в строящемся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне парке «Патриот». Объект посвящён истории партизанского движения. Создавался он на основе фотографий и воспоминаний бывших партизан. Вниманию публики представлены штаб, дом казака, красный уголок, медпункт, столовая. Участники мероприятия охотно заходили в дома, фотографировались на фоне экспонатов, интересовались их историей. Большой интерес вызвала и звуковещательная станция на базе бронированной разведывательной машины.
Кроме этого, в разных уголках парка в этот день работали площадки, где зрителям демонстрировали приемы рукопашного боя, поднимали гири; на импровизированной сцене лихо отплясывали артисты. Мальчишки разглядывали военную технику и оружие, а девочки занимались на творческих площадках - каждому нашлось дело по душе. Полевая кухня предлагала всем желающим вкусную солдатскую кашу с тушёнкой.
Участие в акции приняли заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов; врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, и. о. руководителя администрации города Читы Александр Сапожников, другие официальные лица, представители российской армии, юнармейцы, жители и гости столицы Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
Заместитель министра обороны РФ принял участие в акции в Чите
Общество, Фото:
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