Вступили в силу поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»
Согласно поправкам, с 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться. Для этого необходимо подать заявление в приёмную комиссию военкомата, сообщает РИА Новости.
В частности, нововведения коснутся граждан, имеющих учёную степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.
Кроме того, призывник, который попал в армию до изменений в законодательстве, имеет право на досрочное увольнение, если в период прохождения военной службы возникли определённые обстоятельства.
Правила призыва в армию изменились в России
Общество, Фото:
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