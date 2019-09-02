Правила призыва в армию изменились в России

Вступили в силу поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»



Согласно поправкам, с 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться. Для этого необходимо подать заявление в приёмную комиссию военкомата, сообщает РИА Новости.



В частности, нововведения коснутся граждан, имеющих учёную степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.



Кроме того, призывник, который попал в армию до изменений в законодательстве, имеет право на досрочное увольнение, если в период прохождения военной службы возникли определённые обстоятельства.







