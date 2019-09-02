1 сентября в столице Бурятии прошёл детский крестный ход. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
1 сентября сотни верующих прошли крестным ходом по центральным улицам Улан-Удэ. Большую часть торжественного шествия с большим крестом, приуроченного к началу учебного года, составили школьники и студенты. Крестный ход возглавил глава Бурятской митрополии Савватий.
- Вот только закончился городской детский Крестный ход перед началом учебного года, - написал он накануне.
«Как много народу! Сердце радуется», «Да благословит Господь сей новый учебный год! Аминь!», «Поздравляю! Пусть у детей будет счастливое начало нового учебного года! Я желаю им больших успехов в освоении новых уроков!», «Ого, сколько нас было!», - прокомментировали фотографии подписчики митрополита.
В этот же день 1 сентября главе Бурятской митрополии Савватию исполнилось 51 год. Многочисленные подписчики митрополита поздравили его с днём рождения в социальных сетях.
Школьники и студенты Улан-Удэ прошли крестным ходом: фоторепортаж
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