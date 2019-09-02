 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ

Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня на площади Советов пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний

По традиции в День знаний площадь Советов станет центром «Города знаний, творчества и спорта». Городской детский праздник пройдёт сегодня, 2 сентября, с 14:00 до 16:00 на главной площади Улан-Удэ (0+).

Гостей и участников порадуют концертом детских творческих коллективов и ярмаркой-выставкой организаций дополнительного образования. Зрелищной частью программы станет участие в празднике ассоциации брейк-данса, экстремальных видов спорта и уличной атлетики, а также спортивных организаций. Их ученики проведут показательные выступления, мастер-классы по прикладному и изобразительному творчеству, а также показательные выступления юных спортсменов спортивных школ и федераций.

Родители смогут записать ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет в кружки, студии и секции прямо на площади Советов.

Также в праздничный день будет проводиться приём норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» у школьников и взрослых.

Одним из нововведений традиционного праздника станет мастер-класс по игре шагай наадан.

Республиканская спортивная школа олимпийского резерва порадует гостей автограф-сессией с четырёхкратной чемпионкой XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске Алисой Жамбаловой.
спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники и студенты Улан-Удэ прошли крестным ходом: фоторепортаж
Школьники и студенты Улан-Удэ прошли крестным ходом: фоторепортаж
Общество, 02.09.2019
1 сентября в столице Бурятии прошёл детский крестный ход. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бюст императрицы Екатерины II вернулся в Бурятию
Бюст императрицы Екатерины II вернулся в Бурятию
Общество, 02.09.2019
Сразу с вокзала делегация направилась в Иволгинский дацан для встречи с Пандито Хамбо Ламой
«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
Общество, 02.09.2019
Русский драматический театр покажет спектакль «Ричард III»
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Общество, 02.09.2019
Сегодня на площади Советов пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
Общество, 02.09.2019
Их посадили пожарные и спасатели
Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки
Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки
Общество, 02.09.2019
В Улан-Удэ, в отличие от Иркутска, торжественные линейки в честь Дня знаний решили провести 2 сентября
В Бурятии сирота добивается квартиру через суд
В Бурятии сирота добивается квартиру через суд
Общество, 02.09.2019
Девушка вынуждена жить у знакомых
В Улан-Удэ до +27
В Улан-Удэ до +27
Общество, 02.09.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы 
Улан-удэнка спалила лес на 63 тысячи
Улан-удэнка спалила лес на 63 тысячи
Общество, 01.09.2019
Многодетная мать неосторожно убиралась на дачном участке 
В Иркутской области перед «зебрами» установили макеты школьников
В Иркутской области перед «зебрами» установили макеты школьников
Общество, 01.09.2019
Таким образом намерены бороться с детским травматизмом на дорогах 
Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Общество, 01.09.2019
В мероприятии участвовала почти сотня человек 
Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света
Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света
Общество, 01.09.2019
Электричество появилось спустя почти 7 часов 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Общество, 01.09.2019
Всего за сутки тушили три лесных пожара
В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
Общество, 01.09.2019
5 лет назад на «евробаки» потратили несколько десятков миллионов рублей 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^