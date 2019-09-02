Сегодня на площади Советов пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний
По традиции в День знаний площадь Советов станет центром «Города знаний, творчества и спорта». Городской детский праздник пройдёт сегодня, 2 сентября, с 14:00 до 16:00 на главной площади Улан-Удэ (0+).
Гостей и участников порадуют концертом детских творческих коллективов и ярмаркой-выставкой организаций дополнительного образования. Зрелищной частью программы станет участие в празднике ассоциации брейк-данса, экстремальных видов спорта и уличной атлетики, а также спортивных организаций. Их ученики проведут показательные выступления, мастер-классы по прикладному и изобразительному творчеству, а также показательные выступления юных спортсменов спортивных школ и федераций.
Родители смогут записать ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет в кружки, студии и секции прямо на площади Советов.
Также в праздничный день будет проводиться приём норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» у школьников и взрослых.
Одним из нововведений традиционного праздника станет мастер-класс по игре шагай наадан.
Республиканская спортивная школа олимпийского резерва порадует гостей автограф-сессией с четырёхкратной чемпионкой XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске Алисой Жамбаловой.
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
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