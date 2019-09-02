Их посадили пожарные и спасатели
В городе Тулун после разрушительного наводнения завершаются аварийно-восстановительные работы. Пожарные и спасатели Иркутского и Тулунского гарнизонов пожарной охраны подключились к идее озеленения территории, попавшей в зону затопления во время паводка на реке Ия. Вдоль дороги на улице Юбилейная вместе с работниками Тулунского лесхоза они высадили 1,5 тысячи саженцев молодой сосны.
- Основная задача спасателей в городе Тулуне заключалась в оказании помощи населению. В завершение работ по расчистке территории мы внесли посильный вклад в благоустройство города, которому ещё предстоит пройти сложный путь восстановления. Безусловно, случившийся паводок останется в памяти местных жителей и спасателей как серьёзная чрезвычайная ситуация, нанёсшая большой ущерб – как материальный, так и моральный – многие люди этим летом потеряли своё жильё. Таким образом мы хотим поддержать население города и положить начало его возрождению, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц.
Тулун группировка спасателей покинет через несколько дней. В течение этого времени на улицах города появятся еще сотни саженцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
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