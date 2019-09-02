 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен

В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
Общество, 
Их посадили пожарные и спасатели

В городе Тулун после разрушительного наводнения завершаются аварийно-восстановительные работы. Пожарные и спасатели Иркутского и Тулунского гарнизонов пожарной охраны подключились к идее озеленения территории, попавшей в зону затопления во время паводка на реке Ия. Вдоль дороги на улице Юбилейная вместе с работниками Тулунского лесхоза они высадили 1,5 тысячи саженцев молодой сосны.

- Основная задача спасателей в городе Тулуне заключалась в оказании помощи населению. В завершение работ по расчистке территории мы внесли посильный вклад в благоустройство города, которому ещё предстоит пройти сложный путь восстановления. Безусловно, случившийся паводок останется в памяти местных жителей и спасателей как серьёзная чрезвычайная ситуация, нанёсшая большой ущерб – как материальный, так и моральный – многие люди этим летом потеряли своё жильё. Таким образом мы хотим поддержать население города и положить начало его возрождению, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц.

Тулун группировка спасателей покинет через несколько дней. В течение этого времени на улицах города появятся еще сотни саженцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

деревья
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
Общество, 02.09.2019
Русский драматический театр покажет спектакль «Ричард III»
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Общество, 02.09.2019
Сегодня на площади Советов пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
Общество, 02.09.2019
Их посадили пожарные и спасатели
Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки
Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки
Общество, 02.09.2019
В Улан-Удэ, в отличие от Иркутска, торжественные линейки в честь Дня знаний решили провести 2 сентября
В Бурятии сирота добивается квартиру через суд
В Бурятии сирота добивается квартиру через суд
Общество, 02.09.2019
Девушка вынуждена жить у знакомых
В Улан-Удэ до +27
В Улан-Удэ до +27
Общество, 02.09.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы 
Улан-удэнка спалила лес на 63 тысячи
Улан-удэнка спалила лес на 63 тысячи
Общество, 01.09.2019
Многодетная мать неосторожно убиралась на дачном участке 
В Иркутской области перед «зебрами» установили макеты школьников
В Иркутской области перед «зебрами» установили макеты школьников
Общество, 01.09.2019
Таким образом намерены бороться с детским травматизмом на дорогах 
Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Общество, 01.09.2019
В мероприятии участвовала почти сотня человек 
Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света
Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света
Общество, 01.09.2019
Электричество появилось спустя почти 7 часов 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Общество, 01.09.2019
Всего за сутки тушили три лесных пожара
В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
Общество, 01.09.2019
5 лет назад на «евробаки» потратили несколько десятков миллионов рублей 
В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей
В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей
Общество, 01.09.2019
Медицинское учреждение начнёт работу с завтрашнего дня 
Обладатель самых сильных пальцев на планете живёт в Улан-Удэ
Обладатель самых сильных пальцев на планете живёт в Улан-Удэ
Общество, 01.09.2019
Рафаэль Кулиев зафиксировал Рекорд Мира

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^