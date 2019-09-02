Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки

В Улан-Удэ, в отличие от Иркутска, торжественные линейки в честь Дня знаний решили провести 2 сентября



Школьные линейки состоятся в 10 и 11 часов.



Всего за парты в Улан-Удэ сядут больше 63 тысяч детей – на 1,2 тысячу детей больше, чем годом ранее.



В столице Бурятии 58 муниципальных общеобразовательных учреждений.



