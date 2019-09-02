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В Улан-Удэ до +27

В Улан-Удэ до +27
Общество,  Фото:Pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы

Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 4-9, местами до 15 м/с. Температура днём 25-30, местами   19-24 тепла.

В Улан-Удэ без  существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днёмднем 25-27 тепла
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