По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы
Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 4-9, местами до 15 м/с. Температура днём 25-30, местами 19-24 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днёмднем 25-27 тепла
В Улан-Удэ до +27
Общество, Фото:
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