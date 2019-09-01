Улан-удэнка спалила лес на 63 тысячи

Многодетная мать неосторожно убиралась на дачном участке
35-летняя жительница Улан-Удэ обвинялась за повреждении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнём.
Весной 2019 года улан-удэнка убиралась на дачном участке. Сухую траву и ветки она сгребла в общую кучу и решила сжечь её металлическом ведре. Она подожгла пучок травы зажигалкой, и выронила его на землю.
Под порывами ветра огонь перешёл на собранную кучу с травой и ветками и распространился по сухой растительности на соседние участки, и далее перешёл в лесной массив, расположенный рядом с дачными участками. Пожар распространился по лесному массиву.
- Своими преступными действиями, по неосторожности горожанка причинила материальный ущерб окружающей среде, экологии леса и лесному фонду МБУ «Городское лесничество» администрации Улан-Удэ в размере 63 460 рублей, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
В судебное заседание от представителя потерпевшего МБУ «Городское лесничество» поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что они стороны примирились.
Женщина полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. Характеризуется положительно, имеет на иждивении троих детей. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Постановление вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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