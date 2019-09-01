Электричество появилось спустя почти 7 часов
Накануне, 31 августа, в 9:10 произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе Улан-Удэ. Без электроэнергии остались потребители микрорайона Тулунжа.
В 15:56 свет появился домах горожан. Время отключения составило почти 7 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света
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