Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света

Электричество появилось спустя почти 7 часов



Накануне, 31 августа, в 9:10 произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе Улан-Удэ. Без электроэнергии остались потребители микрорайона Тулунжа.



В 15:56 свет появился домах горожан. Время отключения составило почти 7 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.



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