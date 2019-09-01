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Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света

Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Электричество появилось спустя почти 7 часов

Накануне, 31 августа, в 9:10 произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе Улан-Удэ. Без электроэнергии остались потребители микрорайона Тулунжа.

В 15:56 свет появился домах горожан. Время отключения составило почти 7 часов, сообщается в оперативной сводке по городу. 
отключение света
 
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