В Бурятии потушили один лесной пожар

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Всего за сутки тушили три лесных пожара



За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено два очага возгорания в Заиграевском районе. Всего за сутки проводились работы по тушению трёх лесных пожаров на площади около 9 га, в результате 1 очаг в Заиграевском районе ликвидирован.



На тушении работало более 60 человек из числа лесной охраны и лесопользователей, задействовано 6 единиц лесопожарной техники.

По состоянию на утро 1 сентября продолжаются работы по тушению лесного пожара в Баргузинском заповеднике и дотушиванию одного локализованного очага в Заиграевском районе.



- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Северо-Байкальском районе, в зоне контроля на общей площади около 91 га. Пожар находится в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

