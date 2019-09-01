Всего за сутки тушили три лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено два очага возгорания в Заиграевском районе. Всего за сутки проводились работы по тушению трёх лесных пожаров на площади около 9 га, в результате 1 очаг в Заиграевском районе ликвидирован.
На тушении работало более 60 человек из числа лесной охраны и лесопользователей, задействовано 6 единиц лесопожарной техники.
По состоянию на утро 1 сентября продолжаются работы по тушению лесного пожара в Баргузинском заповеднике и дотушиванию одного локализованного очага в Заиграевском районе.
- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Северо-Байкальском районе, в зоне контроля на общей площади около 91 га. Пожар находится в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили один лесной пожар
Общество, Фото:
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