 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Сентября

31 Августа

30 Августа

Популярное

В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей

В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Бурятии
Медицинское учреждение начнёт работу с завтрашнего дня

В Улан-Удэ 31 августа открылось новое детское отделение городской поликлиники №6. В более комфортных условиях будут получать первичную медико-санитарную помощь 24 тысячи детей Железнодорожного района. В распоряжение врачей поступило новое современное оборудование на сумму 14 миллионов рублей для улучшения диагностики и лечения в амбулаторных условиях

- Ранее отделение специализированной амбулаторной помощи детям располагалось на первом этаже жилого дома в помещении площадью 107 кв.м. В узких коридорах не хватало места для размещения достаточного количества пеленальных столов, скамеек для пациентов, полноценной вентиляции и дневного стационара для детей, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Теперь поликлиника переехала в двухэтажное здание площадью 740 кв.м., переданное из муниципальной собственности в республиканскую. На проведение капитального ремонта здания из республиканского бюджета было выделено 20,9 млн. руб. Для оснащения кабинетов новым оборудованием республика дополнительно выделила 14 млн рублей.

В консультативно-диагностической амбулатории откроется 20 кабинетов, где будут работать 16 узких специалистов. На базе отделения начнёт работу дневной стационар. Проектировщики позаботились и об удобной эргономике на рабочих местах врачей и медсестер. Также новое отделение оборудовано для маломобильных групп населения и помещением для временного хранения колясок.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил коллектив поликлиники и отметил, что доступность качественного медицинского обслуживания в республике растёт с каждым годом.

- Мы работаем по всем направлениям, чтобы улучшить доступность поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики. Мы повышаем обеспеченность новым оборудованием наших больниц, поликлиник. Мы идём в сферу, которой у нас раньше не было – это центр ядерной медицины, делаем центры первичной помощи по борьбе с онкологией уже в районных больницах, у нас большая программа по гемодиализу. Это большая системная работа на всех уровнях, - сказал Алексей Цыденов.



Глава подчеркнул, что одновременно с ремонтом и строительством медицинских учреждений в республике продолжается работа по подготовке и переквалификации специалистов для работы на новом оборудовании.

И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков добавил, что для нового отделения была благоустроена прилегающая площадка, сделаны пешеходные переходы и перенесена автобусная остановка.

- Условия жизни должны быть комфортные и достойные наших горожан. У нас задача поставить такую же поликлинику в посёлке Исток. Для поликлиник №3 и №4 стоит задача построить новые современные корпуса для детских отделений. И мы это реализуем, - заявил Игорь Шутенков.



Новое детское отделение городской поликлиники №6 по адресу улице Пушкина 24 «Б» начнёт работу со 2 сентября.

12 национальных проектов, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа президента Российской Федерации Владимира Путина.


поликлиника здравоохранение глава Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
Общество, 01.09.2019
5 лет назад на «евробаки» потратили несколько десятков миллионов рублей 
В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей
В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей
Общество, 01.09.2019
Медицинское учреждение начнёт работу с завтрашнего дня 
Обладатель самых сильных пальцев на планете живёт в Улан-Удэ
Обладатель самых сильных пальцев на планете живёт в Улан-Удэ
Общество, 01.09.2019
Рафаэль Кулиев зафиксировал Рекорд Мира
Дарима Сандакова стала чемпионкой Европы по боксу
Дарима Сандакова стала чемпионкой Европы по боксу
Общество, 01.09.2019
Дарима Сандакова из Бурятии одержала красивую победу в финале чемпионата Европы
В Улан-Удэ прошло шествие в честь 80-летия авиазавода: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошло шествие в честь 80-летия авиазавода: фоторепортаж
Общество, 01.09.2019
Праздничное шествие собрало около 4 тысяч работников авиазавода. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
1 сентября в Улан-Удэ жара
1 сентября в Улан-Удэ жара
Общество, 01.09.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 сентября по республике местами кратковременные дожди, возможны грозы
В Улан-Удэ на оживлённой «зебре» дарили зелёные шарики
В Улан-Удэ на оживлённой «зебре» дарили зелёные шарики
Общество, 31.08.2019
В преддверии Дня знаний в столице Бурятии состоялась традиционная профилактическая акция «Переходи на зелёный»
В Улан-Удэ силач протащил 13-тонный вертолёт
В Улан-Удэ силач протащил 13-тонный вертолёт
Общество, 31.08.2019
Необычный рекорд был установлен во время празднования 80-летия Улан-Удэнского авиазавода. ВИДЕО
Росгвардейцы Бурятии помогли собрать детей в школу
Росгвардейцы Бурятии помогли собрать детей в школу
Общество, 31.08.2019
Детям подарили рюкзаки и канцелярские принадлежности
Бычки и влажные салфетки наносят непоправимый вред Байкалу
Бычки и влажные салфетки наносят непоправимый вред Байкалу
Общество, 31.08.2019
Одноразовые салфетки и сигаретные фильтры признаны самым распространённым мусором на берегах Байкала
Ряды полиции Бурятии пополнили выпускники из Иркутска и Воронежа
Ряды полиции Бурятии пополнили выпускники из Иркутска и Воронежа
Общество, 31.08.2019
В МВД по Бурятии прошла встреча руководителей подразделений с выпускниками двух вузов
Дарима Сандакова поборется за золото чемпионата Европы по боксу
Дарима Сандакова поборется за золото чемпионата Европы по боксу
Общество, 31.08.2019
Спортсменка из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы по боксу. ВИДЕО

В Иркутске завершилось первенство по теннису
В Иркутске завершилось первенство по теннису
Общество, 30.08.2019
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии
В Чите справят день рождения микрорайона
В Чите справят день рождения микрорайона
Общество, 30.08.2019
В связи с этим будет закрыто движение для транспорта по некоторым улицам

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^