В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей









Теперь поликлиника переехала в двухэтажное здание площадью 740 кв.м., переданное из муниципальной собственности в республиканскую. На проведение капитального ремонта здания из республиканского бюджета было выделено 20,9 млн. руб. Для оснащения кабинетов новым оборудованием республика дополнительно выделила 14 млн рублей.



В консультативно-диагностической амбулатории откроется 20 кабинетов, где будут работать 16 узких специалистов. На базе отделения начнёт работу дневной стационар. Проектировщики позаботились и об удобной эргономике на рабочих местах врачей и медсестер. Также новое отделение оборудовано для маломобильных групп населения и помещением для временного хранения колясок. Теперь поликлиника переехала в двухэтажное здание площадью 740 кв.м., переданное из муниципальной собственности в республиканскую. На проведение капитального ремонта здания из республиканского бюджета было выделено 20,9 млн. руб. Для оснащения кабинетов новым оборудованием республика дополнительно выделила 14 млн рублей.В консультативно-диагностической амбулатории откроется 20 кабинетов, где будут работать 16 узких специалистов. На базе отделения начнёт работу дневной стационар. Проектировщики позаботились и об удобной эргономике на рабочих местах врачей и медсестер. Также новое отделение оборудовано для маломобильных групп населения и помещением для временного хранения колясок.









Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил коллектив поликлиники и отметил, что доступность качественного медицинского обслуживания в республике растёт с каждым годом.



- Мы работаем по всем направлениям, чтобы улучшить доступность поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики. Мы повышаем обеспеченность новым оборудованием наших больниц, поликлиник. Мы идём в сферу, которой у нас раньше не было – это центр ядерной медицины, делаем центры первичной помощи по борьбе с онкологией уже в районных больницах, у нас большая программа по гемодиализу. Это большая системная работа на всех уровнях, - сказал Алексей Цыденов. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил коллектив поликлиники и отметил, что доступность качественного медицинского обслуживания в республике растёт с каждым годом.- Мы работаем по всем направлениям, чтобы улучшить доступность поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики. Мы повышаем обеспеченность новым оборудованием наших больниц, поликлиник. Мы идём в сферу, которой у нас раньше не было – это центр ядерной медицины, делаем центры первичной помощи по борьбе с онкологией уже в районных больницах, у нас большая программа по гемодиализу. Это большая системная работа на всех уровнях, - сказал Алексей Цыденов.









Глава подчеркнул, что одновременно с ремонтом и строительством медицинских учреждений в республике продолжается работа по подготовке и переквалификации специалистов для работы на новом оборудовании.



И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков добавил, что для нового отделения была благоустроена прилегающая площадка, сделаны пешеходные переходы и перенесена автобусная остановка.



- Условия жизни должны быть комфортные и достойные наших горожан. У нас задача поставить такую же поликлинику в посёлке Исток. Для поликлиник №3 и №4 стоит задача построить новые современные корпуса для детских отделений. И мы это реализуем, - заявил Игорь Шутенков. Глава подчеркнул, что одновременно с ремонтом и строительством медицинских учреждений в республике продолжается работа по подготовке и переквалификации специалистов для работы на новом оборудовании.И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков добавил, что для нового отделения была благоустроена прилегающая площадка, сделаны пешеходные переходы и перенесена автобусная остановка.- Условия жизни должны быть комфортные и достойные наших горожан. У нас задача поставить такую же поликлинику в посёлке Исток. Для поликлиник №3 и №4 стоит задача построить новые современные корпуса для детских отделений. И мы это реализуем, - заявил Игорь Шутенков.









Новое детское отделение городской поликлиники №6 по адресу улице Пушкина 24 «Б» начнёт работу со 2 сентября.



12 национальных проектов, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа президента Российской Федерации Владимира Путина. Новое детское отделение городской поликлиники №6 по адресу улице Пушкина 24 «Б» начнёт работу со 2 сентября.12 национальных проектов, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа президента Российской Федерации Владимира Путина.









В Улан-Удэ 31 августа открылось новое детское отделение городской поликлиники №6. В более комфортных условиях будут получать первичную медико-санитарную помощь 24 тысячи детей Железнодорожного района. В распоряжение врачей поступило новое современное оборудование на сумму 14 миллионов рублей для улучшения диагностики и лечения в амбулаторных условиях- Ранее отделение специализированной амбулаторной помощи детям располагалось на первом этаже жилого дома в помещении площадью 107 кв.м. В узких коридорах не хватало места для размещения достаточного количества пеленальных столов, скамеек для пациентов, полноценной вентиляции и дневного стационара для детей, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.