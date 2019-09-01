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1 сентября в Улан-Удэ жара

1 сентября в Улан-Удэ жара
Общество,  Фото:Pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 сентября по республике местами кратковременные дожди, возможны грозы

Утром при прояснении туман. Ветер восточный 2-7, местами до 13 м/с.Температура днём 27-32, местами     20-25 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём 30-32 тепла.
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