1 сентября в Улан-Удэ жара

По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 сентября по республике местами кратковременные дожди, возможны грозы



Утром при прояснении туман. Ветер восточный 2-7, местами до 13 м/с.Температура днём 27-32, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём 30-32 тепла.

Читают сейчас