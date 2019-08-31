В преддверии Дня знаний в столице Бурятии состоялась традиционная профилактическая акция «Переходи на зелёный»
Сотрудники ГИБДД и ВАИ совместно с юнармейцами и активистами отряда юных инспекторов движения напомнили взрослым и детям о соблюдении правил на пешеходных переходах. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Местом проведения тематической акции стал регулируемый пешеходный переход вблизи ТРЦ «People's Park» и парка отдыха «Юбилейный». Организаторы мероприятия проводили беседы с пешеходами о безопасном поведении на дороге. Взрослым дарили памятки с правилами дорожного движения, а детям - воздушные шары зелёного цвета, как призыв безопасно переходить дорогу.
ЮИДовцы и юнармейцы призвали родителей в начале нового учебного года повторить со своими детьми безопасный маршрут до школы и показать им личный пример законопослушного поведения на дороге. В ответном слове пешеходы благодарили школьников за активную жизненную позицию.
Совместное мероприятие проходит уже второй год и по традиции выбирается оживлённый регулируемый пешеходный переход Улан-Удэ.
В Улан-Удэ на оживлённой «зебре» дарили зелёные шарики
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