Детям подарили рюкзаки и канцелярские принадлежности
Ко Дню знаний личный состав Росгвардии Бурятии и члены координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями поддержали ежегодную акцию Российского детского фонда «Здравствуй школа!»
Бурятское отделение Российского Детского фонда ежегодно помогает детям превратить День знаний в день участия и добра. В начале нового учебного года, помощь в рамках акции получили дети из социально-незащищенной категории. Помощь традиционно включает школьные ранцы и канцелярские принадлежности, необходимые в школе.
По традиции церемония вручения школьных принадлежностей проходила в зале администрации Октябрьского района Улан-Удэ с участием многочисленных партнёров и друзей Детского фонда.
- Детский фонд выражает огромную благодарность своим партнерам за поддержку акции «Здравствуй школа!», - поблагодарила росгвардейцев и руководителей частных охранных организаций Октябрина Ангадаева, руководитель регионального отделения Российского Детского фонда.
Детишки с удовольствие принимали подарки и участвовали в организованной развлекательной программе, сообщили в управлении Росгвардии Бурятии.
Росгвардейцы Бурятии помогли собрать детей в школу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В МВД по Бурятии прошла встреча руководителей подразделений с выпускниками двух вузов
Спортсменка из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы по боксу. ВИДЕО
Воздух прогреется до +31
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии
В связи с этим будет закрыто движение для транспорта по некоторым улицам
В октябре их наградят в московском Кремлёвском дворце
В «Юбилейном» посетителей ждёт спортивный праздник и дискотека
222 года православному миссионеру отметят в селе Анга Качугского района
Мероприятие состоится в день празднования 353-летия основания города
Её работа завершится 4 сентября
Советский район выбирал лучших цветоводов
Сооружения на старом месте будут демонтированы
Мероприятие могут посетить все желающие, однако количество сидячих мест ограничено
Сегодня первая годовщина со дня смерти народного артиста
На праздничных площадках пройдут выставки, игры, танцы, мастер-классы и выступления творческих коллективов