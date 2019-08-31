Росгвардейцы Бурятии помогли собрать детей в школу

Детям подарили рюкзаки и канцелярские принадлежности



Ко Дню знаний личный состав Росгвардии Бурятии и члены координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями поддержали ежегодную акцию Российского детского фонда «Здравствуй школа!»



Бурятское отделение Российского Детского фонда ежегодно помогает детям превратить День знаний в день участия и добра. В начале нового учебного года, помощь в рамках акции получили дети из социально-незащищенной категории. Помощь традиционно включает школьные ранцы и канцелярские принадлежности, необходимые в школе.



По традиции церемония вручения школьных принадлежностей проходила в зале администрации Октябрьского района Улан-Удэ с участием многочисленных партнёров и друзей Детского фонда.



- Детский фонд выражает огромную благодарность своим партнерам за поддержку акции «Здравствуй школа!», - поблагодарила росгвардейцев и руководителей частных охранных организаций Октябрина Ангадаева, руководитель регионального отделения Российского Детского фонда.



Детишки с удовольствие принимали подарки и участвовали в организованной развлекательной программе, сообщили в управлении Росгвардии Бурятии.

