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Росгвардейцы Бурятии помогли собрать детей в школу

Росгвардейцы Бурятии помогли собрать детей в школу
Общество, 
Детям подарили рюкзаки и канцелярские принадлежности

Ко Дню знаний личный состав Росгвардии Бурятии и члены координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями поддержали ежегодную акцию Российского детского фонда «Здравствуй школа!»

Бурятское отделение Российского Детского фонда ежегодно помогает детям превратить День знаний в день участия и добра. В начале нового учебного года, помощь в рамках акции получили дети из социально-незащищенной категории. Помощь традиционно включает школьные ранцы и канцелярские принадлежности, необходимые в школе.

По традиции церемония вручения школьных принадлежностей проходила в зале администрации Октябрьского района Улан-Удэ с участием многочисленных партнёров и друзей Детского фонда.

- Детский фонд выражает огромную благодарность своим партнерам за поддержку акции «Здравствуй школа!», - поблагодарила росгвардейцев и руководителей частных охранных организаций Октябрина Ангадаева, руководитель регионального отделения Российского Детского фонда.

Детишки с удовольствие принимали подарки и участвовали в организованной развлекательной программе, сообщили в управлении Росгвардии Бурятии. 
Росгвардия школьники благотворительность
 
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