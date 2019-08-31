Бычки и влажные салфетки наносят непоправимый вред Байкалу

Одноразовые салфетки и сигаретные фильтры признаны самым распространённым мусором на берегах Байкала



Сигаретные фильтры стали самым распространённым видом мусора на берегах Байкала в Бурятии. Таковы результаты исследования, проведённого экспедицией Байкальский клуб и проекта Save Baikal. На втором месте среди загрязнителей побережья оказались влажные одноразовые салфетки. Исследование по международной методике оценки количества и состава мусора, загрязняющего берег, было проведено на Байкале впервые. Об этом сообщил кандидат биологических наук, руководитель направления «наука и образование» Байкальского клуба Зоригто Намсараев.



- Во время рейса по Баренцеву морю в Арктике я познакомился с работой российско-швейцарской группы учёных, занимающихся изучением загрязнения мусором арктических морей. Мне показалось важным применить эти методы на озере Байкал. Такой анализ может дать важную информацию об источниках загрязнения берега и позволит перейти к решению проблемы на более ранних этапах, - рассказывает Зоригто Намсараев.



В качестве первого теста исследователи очистили от мусора и проанализировали популярный у отдыхающих берег «Пески» рядом с Туркой. По методике нужно пройти шеренгой вдоль берега определённое расстояние, собирать весь мусор и тут же заносить данные о нём в таблицу с более чем 100 типами отходов. На участке «Пески» было обнаружено 32 типа отходов. Почти половину мусора составили сигаретные фильтры (49%), на втором месте оказались мелкие кусочки пластика (16%), затем куски пластика среднего размера, до 50 см (5%), пластиковые крышки (4%), одноразовые салфетки (3%) и обрывки верёвок (3%).



Бычки разлагаются несколько десятилетий



Сигаретные фильтры - это самый распространённый вид мусора в мире. Каждый год порядка 4.5 триллионов окурков попадает в окружающую среду, где начинают выделять токсины, поражающие живые организмы. В природе сигаретные фильтры разлагаются довольно медленно, до полного разложения фильтра проходит порядка 15 лет. Неудивительно, что на исследованном берегу Байкала сигаретные фильтры заняли первое место и, учитывая короткий летний сезон, разложение фильтров может занять несколько десятилетий.



- Курение вредит не только здоровью человека, но и природе. Если вы курите - не будьте свиньями, выбрасывайте окурок в мусорку, сохраняйте красоту природы! – призывают в Байкальском клубе.



Туристы не понимают проблему влажных салфеток



Одноразовые салфетки стали вторым по численности загрязнителем берега Байкала.



- На этот раз было изучено два участка берега в районе посёлка Танхой в южной части Байкала. Один участок расположен в черте посёлка, второй находится рядом. В результате было обнаружено, что сигаретные фильтры всё так же являются основным типом мусора (29%), на втором месте находятся одноразовые салфетки (13%), затем туалетная бумага (7%), обломки строительных материалов (4%) и т. д. Также в составе мусора были обнаружены использованные шприцы, презервативы, памперсы и т.д. Количество мусора в черте посёлка было более чем в два раза выше, чем рядом с посёлком, - рассказывает Зоригто Намсараев.



По его словам, проблема загрязнения одноразовыми салфетками только начинает осознаваться в мире. Многие думают, что влажные одноразовые салфетки быстро разлагаются в природе. Тем не менее, исследования показывают, что срок разложения салфеток может составлять несколько десятилетий.



Анализ химического состава волокон, из которых сделаны салфетки, показывает, что в них кроме целлюлозы присутствуют такие полимеры, как полиэтилентерефталат (PET), полиэтилен (HDPE), полипропилен, полистирен (EPS) и полиуретан (PU). При этом на упаковке изученных салфеток ни один из производителей не указал состав волокон, присутствовали только данные о составе растворимых наполнителей, которые быстро выходят из салфеток (Munoz et al., 2018). Благодаря своей прочности пластиковые волокна, составляющие основу салфеток, остаются в природе на долгий срок. Например, срок разложения полиэтилентерефталата (PET) составляет порядка 50 лет. В результате количество неразложившихся одноразовых салфеток в природе быстро увеличивается. Исследование берегов Великобритании, проведённое Marine Conservation Society в 2017 году, показало, что за десять лет количество салфеток на побережье выросло на 400%, а скорость их накопления растёт.



- Особенно возмутительно, что есть отдыхающие, которым лень дойти до туалета и мусорки, расположенной в 100 метрах от берега, и они предпочитают навалить кучу на берегу, стыдливо прикрыв её салфетками и туалетной бумагой! Как тут не вспомнить «Великую Ясу» Чингисхана, смертной казнью наказывавшей тех кто справлял нужду в реку или озеро, - говорит кандидат биологических наук Зоригто Намсараев.

