В МВД по Бурятии прошла встреча руководителей подразделений с выпускниками двух вузов
Выпускники приехали из Восточно-Сибирского и Воронежского институтов МВД России.
Врио заместителя министра – начальник полиции регионального МВД Степан Хабинов поздравил молодых сотрудников с получением диплома и пожелал им отличного начала карьеры.
Всех молодых сотрудников распределили в различные подразделения и районные территориальные органы МВД. Уже скоро они начнут нести службу на новом месте.
Новоиспеченные оперуполномоченные, следователи, дознаватели, инспекторы по осуществлению административного надзора и криминалисты уже познакомились с руководителями своих подразделений. Они готовы встречать новую рабочую неделю в строю, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Ряды полиции Бурятии пополнили выпускники из Иркутска и Воронежа
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