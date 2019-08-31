Ряды полиции Бурятии пополнили выпускники из Иркутска и Воронежа

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В МВД по Бурятии прошла встреча руководителей подразделений с выпускниками двух вузов



Выпускники приехали из Восточно-Сибирского и Воронежского институтов МВД России.



Врио заместителя министра – начальник полиции регионального МВД Степан Хабинов поздравил молодых сотрудников с получением диплома и пожелал им отличного начала карьеры.



Всех молодых сотрудников распределили в различные подразделения и районные территориальные органы МВД. Уже скоро они начнут нести службу на новом месте.



Новоиспеченные оперуполномоченные, следователи, дознаватели, инспекторы по осуществлению административного надзора и криминалисты уже познакомились с руководителями своих подразделений. Они готовы встречать новую рабочую неделю в строю, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



