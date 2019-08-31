Воздух прогреется до +31
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 31 августа в республике без осадков. Утром при прояснении туман. Ветер переменный 2-7, местами 8-13 м/с. Температура днём +26,+31, местами +19,+24.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём +28,+30.
Последний день лета в Бурятии будет жарким
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