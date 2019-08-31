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Последний день лета в Бурятии будет жарким

Последний день лета в Бурятии будет жарким
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Воздух прогреется до +31

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 31 августа в республике без осадков. Утром при прояснении туман. Ветер переменный 2-7, местами 8-13 м/с. Температура днём +26,+31, местами +19,+24.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём +28,+30. 
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