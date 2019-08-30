Улан-удэнцы возмущены учёбой в третью смену

«Когда дети должны делать уроки, гулять, посещать кружки?» - взволнованы родители
Родители школьников 44-й школы Улан-Удэ возмущаются, что их детям придётся учиться в третью смену. Волнующий пост на эту тему появился в паблике «Аноним 03».
- Очень нужен совет. В 44–й школе детям вводят третью смену. Это для учеников 3-4 класса. Представляете, дети будут возвращаться домой в 7-8 часов вечера. Когда дети должны делать уроки, гулять, посещать кружки, заниматься дополнительным образованием? – написала обеспокоенная мама.
В комментариях к записи пользователи Сети рассуждают на эту тему.
«В 8-й школе много лет начальные классы в три смены учатся. Ничего вы не сделаете, школы не резиновые, а детей по прописке обязаны всех взять», «Кажется, малышня только в первую смену должна учиться... А тут ещё и в третью смену. Реальный перегиб», «В СанПиНе сказано, что третья смена в общеобразовательных учреждениях запрещена», - пишут одни.
Другие раздают советы и делятся личным опытом.
«Учите своих детей дома, или же идите прямиком к директору, зачем здесь это писать?», «Я училась в 65-й школе, с 14:00 занятия начинались. И на секцию аэробики ходила, и уроки делала утром одна, так как родители с утра на работе. Начальную школу так отучились, и все были довольны», «Мы с первой смены учились только в 1-м классе и в 5-м классе, а так всё время до 18:10, домой только к 19:30 приезжать могли. И то хорошо, хоть не позже. Поужинали и спать. Днём домашнее задание и опять школа. Пришлось забросить секции», - делятся горожане.
Придётся потерпеть
В городском комитете по образованию «Байкал-Daily» сообщили, что 1 сентября в 44-ю школу пойдут учиться более 1300 детей. Учёба в третью смену – вынужденная мера. Занятия в школе начинаются в 8 утра. Уроки третьей смены заканчиваются в 18:30.
В 44-й школе занимаются дети из 8-й школы, что в микрорайоне Бурвод, поскольку в этой школе также нехватка учебных мест и действует три смены. Старшеклассники из 44-й обучаются в 9-й школе, которая находится в микрорайоне Батарейка. Детей туда отвозят на школьном автобусе.
- К сожалению, дети будут учиться с третьей смены. Когда появится школа на улице Автотранспортной, количество учеников сократится, тогда будем в две смены учиться, - прокомментировала начальник отдела общего образования комитета по образованию Дулма Балдарова.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил ликвидировать третью смену в Бурятии в кратчайшие сроки.
Решить проблему поможет строительство школы на 1275 детей на улице Автотранспортная. Её обещают построить к 2021 году. Это учебное заведение станет одним из самых больших по численности обучающихся в Бурятии, по площади и по количеству учебных классов.
В мае 2019 года стало известно, что на ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ потратят 739 миллионов.
Улан-удэнцы возмущены учёбой в третью смену
Общество, Фото:
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