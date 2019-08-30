Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске

В этом дневнике будут одни пятёрки



Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске 1 сентября. Скульптурная композиция будет установлена в общеобразовательной школе №24 и станет подарком к 55-летию учреждения.



Скульптура представляет собой раскрытый дневник, в котором стоят пятёрки как символ успешной учебы, а также указана юбилейная дата. В левой части дневника изображены очертания двух ладоней – символ единства и преемственности выпускников и первоклассников. На страницах будет высечено стихотворение, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



