В этом дневнике будут одни пятёрки
Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске 1 сентября. Скульптурная композиция будет установлена в общеобразовательной школе №24 и станет подарком к 55-летию учреждения.
Скульптура представляет собой раскрытый дневник, в котором стоят пятёрки как символ успешной учебы, а также указана юбилейная дата. В левой части дневника изображены очертания двух ладоней – символ единства и преемственности выпускников и первоклассников. На страницах будет высечено стихотворение, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске
Общество, Фото:
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