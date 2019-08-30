 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Августа

29 Августа

Популярное

Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске

Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом дневнике будут одни пятёрки

Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске 1 сентября. Скульптурная композиция будет установлена в общеобразовательной школе №24 и станет подарком к 55-летию учреждения.

Скульптура представляет собой раскрытый дневник, в котором стоят пятёрки как символ успешной учебы, а также указана юбилейная дата. В левой части дневника изображены очертания двух ладоней – символ единства и преемственности выпускников и первоклассников. На страницах будет высечено стихотворение, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

памятник школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Победителям «танкового биатлона» из Бурятии подарили по внедорожнику
Победителям «танкового биатлона» из Бурятии подарили по внедорожнику
Общество, 30.08.2019
Российскому экипаж, одержавшему победу, вручили автомобили «УАЗ Патриот»
Улан-удэнцы возмущены учёбой в третью смену
Улан-удэнцы возмущены учёбой в третью смену
Общество, 30.08.2019
«Когда дети должны делать уроки, гулять, посещать кружки?» - взволнованы родители
Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске
Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске
Общество, 30.08.2019
В этом дневнике будут одни пятёрки
Росгвардейцы Бурятии провели мастер-класс по самбо
Росгвардейцы Бурятии провели мастер-класс по самбо
Общество, 30.08.2019
Бойцы продемонстрировали различные приёмы
Акция «Живи, лес!» продолжается в Бурятии
Акция «Живи, лес!» продолжается в Бурятии
Общество, 30.08.2019
В рамках акции лесники высадили саженцы рябины на аллее Славы села Петропавловка
В Бурятии МЧС перейдёт на повышенную готовность в День знаний
В Бурятии МЧС перейдёт на повышенную готовность в День знаний
Общество, 30.08.2019
В День знаний в Бурятии проведут уроки безопасности
Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ
Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ
Общество, 30.08.2019
На всех осмотренных в Улан-Удэ участках дорог были выявлены нарушения. ФОТО
В центре Улан-Удэ пройдёт «Ярмарка здоровья»
В центре Улан-Удэ пройдёт «Ярмарка здоровья»
Общество, 30.08.2019
6 сентября здесь развернут свои площадки все поликлиники и больницы города
В Бурятии осуждённые будут шить одежду для студентов
В Бурятии осуждённые будут шить одежду для студентов
Общество, 30.08.2019
В исправительной колонии №1 изготовят специализированные костюмы и сорочки для учащихся  
Жаркие выходные ожидаются в Бурятии
Жаркие выходные ожидаются в Бурятии
Общество, 30.08.2019
Синоптики прогнозируют жару до +31
На двух участках в Улан-Удэ ограничат движение
На двух участках в Улан-Удэ ограничат движение
Общество, 30.08.2019
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
1 сентября на Авиазавод в Улан-Удэ допоздна будут ездить маршрутки
1 сентября на Авиазавод в Улан-Удэ допоздна будут ездить маршрутки
Общество, 30.08.2019
В дни празднования юбилея авиазавода изменятся схемы движения автобусов
Жителей Бурятии удивил велосипед на столбе
Жителей Бурятии удивил велосипед на столбе
Общество, 30.08.2019
В Сети разгораются споры о предназначении необычной инсталляции

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^