Росгвардейцы Бурятии провели мастер-класс по самбо

Бойцы продемонстрировали различные приёмы



В рамках 80-летней годовщины самбо сотрудники сил специального назначения территориального управления Росгвардии провели мастер-класс по самбо для детей и стажёров.



Именитые спортсмены – бойцы сил специального назначения продемонстрировали приёма выполнения различных бросков и захватов, технику нанесения ударов, а также раскрыли зрителям секреты выполнения приёмов, дающие возможность победы над противником.



После показательных выступлений именитых спортсменов ребятишки с удовольствием уже сами стали отрабатывать приёмы под чутким руководством инструктора



- Самбо - это не только вид спортивного единоборства, главное - это система воспитания, способствующая развитию лучших качеств человека - патриотизма и гражданственности. Самое главное в самбо — это самозащита, а не нападение. Спортсменам даётся возможность сформировать характер, стойкость и выносливость, - отметил на мероприятии Олег Зайцев, руководитель Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Улан-Удэ, мастер спорта СССР по самбо.



А для молодых людей - будущих сотрудников Росгвардии эта встреча также была полезна, ведь изучение приёмов борьбы в рамках стажировки, позволит будущим стражам порядка применять навыки, уже на службе, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

