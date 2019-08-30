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Акция «Живи, лес!» продолжается в Бурятии

Акция «Живи, лес!» продолжается в Бурятии
Общество, 
В рамках акции лесники высадили саженцы рябины на аллее Славы села Петропавловка

В Бурятии продолжается акция «Живи, лес!». В рамках акции сотрудники Джидинского лесхоза и лесничества высадили саженцы рябины на аллее Славы села Петропавловка. В скором времени они планируют озеленить места отдыха, высадив саженцы ели и рябины, а также провести экологические десанты в лесах совместно с жителями Джидинского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

- Прежде всего, данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Затем планируем провести уборку в лесах от мусора с участием детей. Для подрастающего поколения это очень важно – понимать, насколько важно сохранять чистоту и порядок на природе, - отметил руководитель Джидинского лесхоза Бато Гармаев.

Также в рамках акции «Живи, лес!» намечены мероприятия по озеленению мест отдыха и парковых зон, очистка лесов от мусора, сбор лесосеменного сырья и проведение тематических мероприятий среди населения – уроки в школах и детских садах, встречи специалистов лесной отрасли с местными жителями.

акция Лес
 
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