Акция «Живи, лес!» продолжается в Бурятии

В рамках акции лесники высадили саженцы рябины на аллее Славы села Петропавловка



В Бурятии продолжается акция «Живи, лес!». В рамках акции сотрудники Джидинского лесхоза и лесничества высадили саженцы рябины на аллее Славы села Петропавловка. В скором времени они планируют озеленить места отдыха, высадив саженцы ели и рябины, а также провести экологические десанты в лесах совместно с жителями Джидинского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- Прежде всего, данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Затем планируем провести уборку в лесах от мусора с участием детей. Для подрастающего поколения это очень важно – понимать, насколько важно сохранять чистоту и порядок на природе, - отметил руководитель Джидинского лесхоза Бато Гармаев.



Также в рамках акции «Живи, лес!» намечены мероприятия по озеленению мест отдыха и парковых зон, очистка лесов от мусора, сбор лесосеменного сырья и проведение тематических мероприятий среди населения – уроки в школах и детских садах, встречи специалистов лесной отрасли с местными жителями.



