В рамках акции лесники высадили саженцы рябины на аллее Славы села Петропавловка
В Бурятии продолжается акция «Живи, лес!». В рамках акции сотрудники Джидинского лесхоза и лесничества высадили саженцы рябины на аллее Славы села Петропавловка. В скором времени они планируют озеленить места отдыха, высадив саженцы ели и рябины, а также провести экологические десанты в лесах совместно с жителями Джидинского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
- Прежде всего, данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Затем планируем провести уборку в лесах от мусора с участием детей. Для подрастающего поколения это очень важно – понимать, насколько важно сохранять чистоту и порядок на природе, - отметил руководитель Джидинского лесхоза Бато Гармаев.
Также в рамках акции «Живи, лес!» намечены мероприятия по озеленению мест отдыха и парковых зон, очистка лесов от мусора, сбор лесосеменного сырья и проведение тематических мероприятий среди населения – уроки в школах и детских садах, встречи специалистов лесной отрасли с местными жителями.
Акция «Живи, лес!» продолжается в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На всех осмотренных в Улан-Удэ участках дорог были выявлены нарушения. ФОТО
6 сентября здесь развернут свои площадки все поликлиники и больницы города
В исправительной колонии №1 изготовят специализированные костюмы и сорочки для учащихся
Синоптики прогнозируют жару до +31
Также мужчину оштрафовали
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В дни празднования юбилея авиазавода изменятся схемы движения автобусов
В Сети разгораются споры о предназначении необычной инсталляции
В местах отдыха установили и информационные стенды
В Забайкальском крае опекун ребенка добилась признания его матери безвестно отсутствующей и получения выплаты пенсии по утере кормильца
Редкий дальневосточный леопард, который получил кличку Байкал, живёт в Приморском крае
Выполнение работ составляет 90 % и выше
Танцевальный этномарафон «APIPA», посвящённый 100-летию Татарской АССР, стартует 30 августа в Бурятии
Детей поздравили с наступающим учебным годом
Месячник по борьбе с педикулёзом стартует в Бурятии