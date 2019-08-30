 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Августа

29 Августа

Популярное

В Бурятии МЧС перейдёт на повышенную готовность в День знаний

В Бурятии МЧС перейдёт на повышенную готовность в День знаний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В День знаний в Бурятии проведут уроки безопасности

Считанные дни остались до начала нового учебного года. Инспекторы государственного пожарного надзора проверили школы Бурятии. Также завершается проверка мест проведения единого дня голосования. Особое внимание надзорные органы обращают на пожарную сигнализацию, пути эвакуации в здании, исправность первичных средств пожаротушения и водоснабжения.

Сегодня в Главном управлении МЧС России по республике прошёл инструктаж для сотрудников, которые будут проводить занятия со школьниками. В рамках месячника безопасности пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС на открытых уроках расскажут учащимся о правилах безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях.

Во время Дня знаний и единого дня голосования МЧС и его подчинённые подразделения переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Такой режим вводится для обеспечения высокой степени готовности сил и средств ведомства к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий.

В местах проведения массовых мероприятий будут нести дежурство сотрудники МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Праздничные линейки в честь Дня знаний в Улан-Удэ пройдут 2 сентября.
МЧС день знаний
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ
Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ
Общество, 30.08.2019
На всех осмотренных в Улан-Удэ участках дорог были выявлены нарушения. ФОТО
В центре Улан-Удэ пройдёт «Ярмарка здоровья»
В центре Улан-Удэ пройдёт «Ярмарка здоровья»
Общество, 30.08.2019
6 сентября здесь развернут свои площадки все поликлиники и больницы города
В Бурятии осуждённые будут шить одежду для студентов
В Бурятии осуждённые будут шить одежду для студентов
Общество, 30.08.2019
В исправительной колонии №1 изготовят специализированные костюмы и сорочки для учащихся  
Жаркие выходные ожидаются в Бурятии
Жаркие выходные ожидаются в Бурятии
Общество, 30.08.2019
Синоптики прогнозируют жару до +31
На двух участках в Улан-Удэ ограничат движение
На двух участках в Улан-Удэ ограничат движение
Общество, 30.08.2019
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
1 сентября на Авиазавод в Улан-Удэ допоздна будут ездить маршрутки
1 сентября на Авиазавод в Улан-Удэ допоздна будут ездить маршрутки
Общество, 30.08.2019
В дни празднования юбилея авиазавода изменятся схемы движения автобусов
Жителей Бурятии удивил велосипед на столбе
Жителей Бурятии удивил велосипед на столбе
Общество, 30.08.2019
В Сети разгораются споры о предназначении необычной инсталляции
Туристские беседки появились в нацпарке Бурятии
Туристские беседки появились в нацпарке Бурятии
Общество, 30.08.2019
В местах отдыха установили и информационные стенды
В Забайкалье должницу по алиментам признали безвестно отсутствующей
В Забайкалье должницу по алиментам признали безвестно отсутствующей
Общество, 30.08.2019
В Забайкальском крае опекун ребенка добилась признания   его матери безвестно отсутствующей и получения выплаты пенсии по утере кормильца
Николай Дроздов стал хранителем леопарда и назвал его Байкал
Николай Дроздов стал хранителем леопарда и назвал его Байкал
Общество, 30.08.2019
Редкий дальневосточный леопард, который получил кличку Байкал, живёт в Приморском крае
Автономия татар Бурятии запускает танцевальный этнофлешмоб
Автономия татар Бурятии запускает танцевальный этнофлешмоб
Общество, 30.08.2019
Танцевальный этномарафон «APIPA», посвящённый 100-летию Татарской АССР, стартует 30 августа в Бурятии
Полицейские Бурятии вручили подарки будущим первоклассникам
Полицейские Бурятии вручили подарки будущим первоклассникам
Общество, 30.08.2019
Детей поздравили с наступающим учебным годом
В Бурятии зарегистрировано 224 случая педикулёза
В Бурятии зарегистрировано 224 случая педикулёза
Общество, 30.08.2019
Месячник по борьбе с педикулёзом стартует в Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^