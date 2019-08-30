В Бурятии МЧС перейдёт на повышенную готовность в День знаний

В День знаний в Бурятии проведут уроки безопасности



Считанные дни остались до начала нового учебного года. Инспекторы государственного пожарного надзора проверили школы Бурятии. Также завершается проверка мест проведения единого дня голосования. Особое внимание надзорные органы обращают на пожарную сигнализацию, пути эвакуации в здании, исправность первичных средств пожаротушения и водоснабжения.



Сегодня в Главном управлении МЧС России по республике прошёл инструктаж для сотрудников, которые будут проводить занятия со школьниками. В рамках месячника безопасности пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС на открытых уроках расскажут учащимся о правилах безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях.



Во время Дня знаний и единого дня голосования МЧС и его подчинённые подразделения переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Такой режим вводится для обеспечения высокой степени готовности сил и средств ведомства к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий.



В местах проведения массовых мероприятий будут нести дежурство сотрудники МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Праздничные линейки в честь Дня знаний в Улан-Удэ пройдут 2 сентября.

