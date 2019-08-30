Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ

В Улан-Удэ прошёл рейд, организованный активистами дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» из Москвы. Также присутствовали представители ГИБДД, управление дорожного строительства и журналисты. Дороги были осмотрены в трёх точках: улица Балтахинова, пересечение улиц Гвардейская и Выборгская, а также пересечение улиц Профсоюзная, Корабельная и Шмидта.















Это может быть связано с тем, что в краске мало светоотражающих элементов. К слову, пешеходный переход соответствует всем стандартам.



















- Нельзя сначала воткнуть знаки, а потом делать всю доступность. Сначала нужно сделать всё, что требуют нормативные документы. Это понижение барьерного камня, также универсальный дизайн. Проще говоря, улица должна быть контрастна. Люди с плохим зрением в ночное время должны видеть элементы, так будет легче передвигаться. Да и не только людям с плохим зрением, а всем, - отметил Николай Мельков.











Также после дождей с гор водой принесло песок, после чего вся новая дорога оказалась под ним. Евгений Соболев заверил, что перед сдачей объекта подрядная организация произведёт уборку.















- На этом месте был спор между дорожниками и коммунальщиками. Они долго спорили, в чьём же ведомстве это находится и кто должен заделывать здесь яму. В конце концов, они вроде как о чём-то договорились. Наши активисты говорят, что это место было отремонтировано. Но вот мы приехали, и опять. Через два года всё тоже самое. Для меня непонятно, почему нельзя решить проблему, которая накапливается годами, - отметил Дмитрий Цопов, эксперт проекта «Карта убитых дорог».











- Возможно, это связано с тем, что муниципалитет не так активно воспринимает эту карту. Если взять ТОП-10, за которые проголосовали жители, то они не отремонтированы. Всего из 113 дорог отремонтировано 14. Улица, за которую больше всего проголосовали, это дорога в 102 – 113 кварталы, она набрала 900 голосов, и это рекордное количество, - отметил эксперт проекта «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.











Тут специалисты ОНФ проверили светоотражение дорожной разметки. Показатели оказались в два раза меньше положенных.- Показания именно в ночном отражении очень низкие, в два раза ниже положенного. На данной улице показатель должен быть 100 единиц, на Балтахинова – 58. Это может повлиять на то, что вы можете неправильно рассчитать траекторию своего движения и попасть в ДТП. Согласно статистике, более 50% всех аварий происходит либо из-за отсутствия, либо из-за плохо нанесённой или же вообще невидимой разметки, - рассказал главный инженер инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» Николай Мельков.На этих двух улицах на данный момент проходят работы по ремонту дорог. Однако в ОНФ уже есть замечания. Доступность для маломобильных групп населения пешеходного перехода делается формально.На месте поставленных пешеходных знаков на улице Гвардейская не нанесена «зебра», барьерные камни не занижены.- На этом месте пешеходный переход был предусмотрен проектом, но на сегодняшний день комиссией определили, что невозможно здесь обеспечить безбарьерную среду, перепады очень большие. Данный пешеходный переход перенесётся выше, - пояснил начальник управления дорожного строительства Евгений Соболев.На пересечении этих улиц находится самая «живучая» яма Улан-Удэ. Два года назад специалисты ОНФ приезжали и осматривали её, после чего дорожники её заделали, но она снова появилась.Евгений Соболев ответил, что на этом месте проходит канализация, и после ремонтных работ коммунальщики должны восстанавливать асфальт.- В прошлый раз яма была гораздо больше. «Водоканал» когда аварию устранил, это место заасфальтировал. На сегодняшний день опять, видимо, авария произошла. Когда проходят аварийные работы, они должны сами всё восстанавливать, мы не имеем право тут приступать к работам, - добавил он.На карту «убитых» дорог по всей стране добавлено 46 тысяч участков, отремонтировано 7 тысяч, на 5 тысячах идёт ямочный ремонт, и 1,5 внесены в план ремонта на этот год. В Улан-Удэ, как отмечают специалисты, дорог добавлено мало – 113.