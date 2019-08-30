 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Августа

29 Августа

Популярное

Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ

Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На всех осмотренных участках дорог были выявлены нарушения. ФОТО

В Улан-Удэ прошёл рейд, организованный активистами дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» из Москвы. Также присутствовали представители ГИБДД, управление дорожного строительства и журналисты. Дороги были осмотрены в трёх точках: улица Балтахинова, пересечение улиц Гвардейская и Выборгская, а также пересечение улиц Профсоюзная, Корабельная и Шмидта.




Улица Балтахинова

Тут специалисты ОНФ проверили светоотражение дорожной разметки. Показатели оказались в два раза меньше положенных.

- Показания именно в ночном отражении очень низкие, в два раза ниже положенного. На данной улице показатель должен быть 100 единиц, на Балтахинова – 58. Это может повлиять на то, что вы можете неправильно рассчитать траекторию своего движения и попасть в ДТП. Согласно статистике, более 50% всех аварий происходит либо из-за отсутствия, либо из-за плохо нанесённой или же вообще невидимой разметки, - рассказал главный инженер инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» Николай Мельков.

Это может быть связано с тем, что в краске мало светоотражающих элементов. К слову, пешеходный переход соответствует всем стандартам.





Пересечение улиц Гвардейская и Выборгская

На этих двух улицах на данный момент проходят работы по ремонту дорог. Однако в ОНФ уже есть замечания. Доступность для маломобильных групп населения пешеходного перехода делается формально.

- Нельзя сначала воткнуть знаки, а потом делать всю доступность. Сначала нужно сделать всё, что требуют нормативные документы. Это понижение барьерного камня, также универсальный дизайн. Проще говоря, улица должна быть контрастна. Люди с плохим зрением в ночное время должны видеть элементы, так будет легче передвигаться. Да и не только людям с плохим зрением, а всем, - отметил Николай Мельков.



На месте поставленных пешеходных знаков на улице Гвардейская не нанесена «зебра», барьерные камни не занижены.

- На этом месте пешеходный переход был предусмотрен проектом, но на сегодняшний день комиссией определили, что невозможно здесь обеспечить безбарьерную среду, перепады очень большие. Данный пешеходный переход перенесётся выше, - пояснил начальник управления дорожного строительства Евгений Соболев.

Также после дождей с гор водой принесло песок, после чего вся новая дорога оказалась под ним. Евгений Соболев заверил, что перед сдачей объекта подрядная организация произведёт уборку.




Пересечение улиц Профсоюзная, Корабельная и Шмидта

На пересечении этих улиц находится самая «живучая» яма Улан-Удэ. Два года назад специалисты ОНФ приезжали и осматривали её, после чего дорожники её заделали, но она снова появилась.

- На этом месте был спор между дорожниками и коммунальщиками. Они долго спорили, в чьём же ведомстве это находится и кто должен заделывать здесь яму. В конце концов, они вроде как о чём-то договорились. Наши активисты говорят, что это место было отремонтировано. Но вот мы приехали, и опять. Через два года всё тоже самое. Для меня непонятно, почему нельзя решить проблему, которая накапливается годами, - отметил Дмитрий Цопов, эксперт проекта «Карта убитых дорог».



Евгений Соболев ответил, что на этом месте проходит канализация, и после ремонтных работ коммунальщики должны восстанавливать асфальт.

- В прошлый раз яма была гораздо больше. «Водоканал» когда аварию устранил, это место заасфальтировал. На сегодняшний день опять, видимо, авария произошла. Когда проходят аварийные работы, они должны сами всё восстанавливать, мы не имеем право тут приступать к работам, - добавил он.

На карту «убитых» дорог по всей стране добавлено 46 тысяч участков, отремонтировано 7 тысяч, на 5 тысячах идёт ямочный ремонт, и 1,5 внесены в план ремонта на этот год. В Улан-Удэ, как отмечают специалисты, дорог добавлено мало – 113.

- Возможно, это связано с тем, что муниципалитет не так активно воспринимает эту карту. Если взять ТОП-10, за которые проголосовали жители, то они не отремонтированы. Всего из 113 дорог отремонтировано 14. Улица, за которую больше всего проголосовали, это дорога в 102 – 113 кварталы, она набрала 900 голосов, и это рекордное количество, - отметил эксперт проекта «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.




ОНФ дороги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Росгвардейцы Бурятии провели мастер-класс по самбо
Росгвардейцы Бурятии провели мастер-класс по самбо
Общество, 30.08.2019
Бойцы продемонстрировали различные приёмы
Акция «Живи, лес!» продолжается в Бурятии
Акция «Живи, лес!» продолжается в Бурятии
Общество, 30.08.2019
В рамках акции лесники высадили саженцы рябины на аллее Славы села Петропавловка
В Бурятии МЧС перейдёт на повышенную готовность в День знаний
В Бурятии МЧС перейдёт на повышенную готовность в День знаний
Общество, 30.08.2019
В День знаний в Бурятии проведут уроки безопасности
Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ
Московские активисты «Карты убитых дорог» проверили Улан-Удэ
Общество, 30.08.2019
На всех осмотренных в Улан-Удэ участках дорог были выявлены нарушения. ФОТО
В центре Улан-Удэ пройдёт «Ярмарка здоровья»
В центре Улан-Удэ пройдёт «Ярмарка здоровья»
Общество, 30.08.2019
6 сентября здесь развернут свои площадки все поликлиники и больницы города
В Бурятии осуждённые будут шить одежду для студентов
В Бурятии осуждённые будут шить одежду для студентов
Общество, 30.08.2019
В исправительной колонии №1 изготовят специализированные костюмы и сорочки для учащихся  
Жаркие выходные ожидаются в Бурятии
Жаркие выходные ожидаются в Бурятии
Общество, 30.08.2019
Синоптики прогнозируют жару до +31
На двух участках в Улан-Удэ ограничат движение
На двух участках в Улан-Удэ ограничат движение
Общество, 30.08.2019
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
1 сентября на Авиазавод в Улан-Удэ допоздна будут ездить маршрутки
1 сентября на Авиазавод в Улан-Удэ допоздна будут ездить маршрутки
Общество, 30.08.2019
В дни празднования юбилея авиазавода изменятся схемы движения автобусов
Жителей Бурятии удивил велосипед на столбе
Жителей Бурятии удивил велосипед на столбе
Общество, 30.08.2019
В Сети разгораются споры о предназначении необычной инсталляции
Туристские беседки появились в нацпарке Бурятии
Туристские беседки появились в нацпарке Бурятии
Общество, 30.08.2019
В местах отдыха установили и информационные стенды
В Забайкалье должницу по алиментам признали безвестно отсутствующей
В Забайкалье должницу по алиментам признали безвестно отсутствующей
Общество, 30.08.2019
В Забайкальском крае опекун ребенка добилась признания   его матери безвестно отсутствующей и получения выплаты пенсии по утере кормильца
Николай Дроздов стал хранителем леопарда и назвал его Байкал
Николай Дроздов стал хранителем леопарда и назвал его Байкал
Общество, 30.08.2019
Редкий дальневосточный леопард, который получил кличку Байкал, живёт в Приморском крае

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^