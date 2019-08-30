6 сентября здесь развернут свои площадки все поликлиники и больницы города
Каждый год ко Дню города медицинские организации традиционно проводят масштабную акцию для жителей и гостей Улан-Удэ. 6 сентября на площади Советов с 10.00 до 14.00 развернут свои площадки все поликлиники и больницы города.
Для привлечения внимания населения к необходимости вести здоровый образ жизни медицинские работники проведут скрининговые обследования всех желающих: взрослых и детей. Дадут консультации и рекомендации врачи всех специализаций, психологи и профилактологи. Волонтёры раздадут памятки с информацией о факторах риска неинфекционных заболеваний и о методах сохранения и укрепления здоровья. Также на площади будут работать передвижной флюоорограф и мобильный пункт переливания крови.
Посетители смогут измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, пройти тестирование на факторы риска, узнать о резервах своего здоровья, научиться методам оказания неотложной помощи, получить консультации врачей: кардиолога, терапевта, эндокринолога, уролога, травматолога, нарколога, онколога, невролога.
Всех участников акции ждут массовая гимнастика, выступления групп здоровья ушу, цигун, уличная атлетика и танцы зумба. Также здесь будут представлены медицинские фирмы с товарами и услугами для здоровья.
Организаторы приглашают всех желающих на «Ярмарку здоровья» 6 сентября с 10.00 до 14.00, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
В центре Улан-Удэ пройдёт «Ярмарка здоровья»
Общество, Фото:
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