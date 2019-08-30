В Чите справят день рождения микрорайона

В связи с этим будет закрыто движение для транспорта по некоторым улицам



31 августа в Чите отметят 45-летие микрорайона Северный. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



С 15:50 до 16:00 по улице Липатова от перекрёстка с улицей Шилова через перекрёсток с улицей Фёдора Гладкова и до перекрёстка с улицей Красной Звезды пройдёт праздничное шествие. Затем в 16:00 на Северном Арбате (улица Фёдора Гладкова) начнётся торжественное праздничное мероприятие «Северный – наш дом». С 18:00 до 20:00 состоится праздничный концерт, который с 20:00 до 22:00 сменит дискотека.



Обращаем внимание, что с 15:00 до 16:00 в этот день будет закрыто движение для транспорта по улице Липатова от улицы Шилова до улицы Фёдора Гладкова. Также закроют движение для транспорта по улице Фёдора Гладкова от улицы Липатова до улицы Красной Звезды с 15:00 до 22:00.

