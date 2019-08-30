Советский район выбирал лучших цветоводов
29 августа в Советском районе Улан-Удэ прошёл традиционный «Бал цветов». На конкурсной площадке в сквере возле Гостиных рядов собрались цветоводы из дошкольных учреждений района, ветеранских и общественных организаций.
На состоявшемся конкурсе были определены победители по номинациям «Лучший цветочный букет» и «Лучшая цветочная композиция».
Среди ветеранских организаций первое место присуждено первичной ветеранской организации «Дом ветеранов», второе место – первичной ветеранской организации «Торгово-экономический Техникум», третье место – ветеранской организации микрорайона «Стеклозавод».
У дошкольных учреждений района первым стало ДОУ №104 «Зорька», вторым – ДОУ №15 «Радуга», третьим – ДОУ №5 «Хрусталик».
Между организациями территориального общественного самоуправления конкурс выиграло ТОС «Сокол», второе место получило ТОС «Эрдэни», третьим стало ТОС «Солдатский-Центр».
Победители и участники «Бала цветов» были награждены дипломами и сертификатами для приобретения спортивных товаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района.
В Улан-Удэ прошёл «Бал цветов»
Общество, Фото:
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