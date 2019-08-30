В Забайкалье должницу по алиментам признали безвестно отсутствующей

В Забайкальском крае опекун ребёнка добилась признания его матери безвестно отсутствующей и получения выплаты пенсии по утере кормильца



Безвестно отсутствующей признана 38-летняя уроженка Читинского района Забайкальского края, обязанная к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына 2001 г.р., находящегося под опекой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП.



В связи с тем, что добровольно лишённая родительских прав гражданка алименты не выплачивала, по месту прописки не проживала и на связь с судебными приставами не выходила, её объявили в исполнительный розыск.



Затем было установлено, что женщина привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов, уезжала в Тамбов, но здесь в базе пенсионеров не значится. Сведения о месте работы отсутствуют с 2006 года, по открытым на её имя счетам не происходит движений денег, на связь с родственниками она не выходит.



После признания матери подростка безвестно отсутствующей опекун будет получать пенсию по потере кормильца.



В марте 2018 года в действующее законодательство были внесены изменения, упрощающие порядок признания неплательщиков алиментов безвестно отсутствующими и позволяющие несовершеннолетним детям получать страховую пенсию по потере кормильца. Возможность обратиться в суд с соответствующим заявлением взыскатель получает в том случае, если после проведения действий по розыску в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его местонахождение.



С начала года в Забайкальском крае уже шесть должников признаны безвестно отсутствующими, еще в отношении двух граждан судебные заседания назначены на ближайшее время.







