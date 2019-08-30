В Улан-Удэ и Партизанской и Куйбышева завершается ремонт теплотрассы

Выполнение работ составляет 90 % и выше



В Улан-Удэ завершается ремонт теплотрассы на улицах Партизанской и Куйбышева.



На ул. Партизанской подрядчик приступил к работам с 15 июня. Организован временный проезд с ул. Борсоева по ул. Пристанской. Завершены работы по монтажу основного ствола теплотрассы и двух тепловых камер. Завершается засыпка теплотрассы грунтом. Подрядчик приступил к восстановлению дорожного полотна - производятся работы по щебенению, подготовка к асфальтированию. На данном участке работает бригада 15 человек, 5 единиц техники (2 самосвала, 1кран, 1 бобкэт, 1 грузовой). Выполнение - 90 %.



На ул. Куйбышева движение было перекрыто с 19.07.2019. Работы по монтажу трубопроводов завершены, произведена засыпка грунта. Заасфальтированы нарушенные участки дороги и тротуаров. 22 августа открыто движение транспорта. За прошедшую неделю выполнена планировка участка возле школы № 1. Завершаются работы в ТК-11. Восстановлено ограждение из металлопрофиля вдоль домов. Восстановление забора возле школы № 1 планируется до 2 сентября.



Работы по асфальтированию участка возле тротуара со стороны школы будет продолжено после асфальтирования дороги по ул. Партизанской. На участке работает 5 человек, 2 единицы техники (1 бобкэт, 1 кран). Выполнение - 98 %, сообщает администрация Улан-Удэ.



