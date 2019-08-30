Мероприятие могут посетить все желающие, однако количество сидячих мест ограничено
5 сентября в Улан-Удэ пройдёт музыкальный вечер «Алдар, корвет и человек!». Концерт будет приурочен к церемонии спуска на воду многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны (корвета) «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в городе Комсомольск-на-Амуре.
Мероприятие начнётся в 20:00 на открытой площадке у парадного входа Бурятского театра. Сцены и музыкальные фрагменты из спектакля «Алдар. 9 секунд» исполнят ведущие артисты Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Концерт бесплатен, его могут посетить все желающие, однако количество сидячих мест ограничено.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, на церемонию открытия, чтобы почтить память Героя, отправится представитель Бурятии.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ состоится музыкальный вечер, посвящённый Алдару Цыденжапову
Общество, Фото:
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