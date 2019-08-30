В Иркутской области состоится празднование дня рождения Святителя

Общество, Фото: пресс-служба агентства по туризму Иркутской области

222 года православному миссионеру отметят в селе Анга Качугского района



8 сентября в селе Анга Качугского района Иркутской области пройдёт празднование 222-ой годовщины со дня рождения выдающегося православного миссионера Святителя Иннокентия (Вениаминова). Именно в этот день, ровно два года назад, состоялось торжественное открытие Культурно-просветительского центра в селе.



Празднование начнётся в 8:00 с Божественной Литургии в Свято-Иннокентьевском храме. В 10:30 гости центра смогут поучаствовать в высадке кедровой аллеи, которая уже успела стать доброй традицией. Выбор деревьев не случаен – ведь именно кедры высаживал святитель Иннокентий во время своих миссионерских странствий.



С 11:20 начнут свою работу мастер-классы: городецкая роспись по дереву, плетение сувенира «Лапти», перенос древних петроглифов на камни, изготовление тряпичной куклы и сувениров из бересты.



Для всех желающих будут проводиться бесплатные экскурсии по экспозиции о жизни и деятельности Святителя, а также организована площадка для проведения народных игр-забав. В 13:00 на площадке у гидроэлектростанции (ГЭС) будет проведён концерт при участии артистов Качугского и Ангинского домов культуры. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

