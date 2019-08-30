Детей поздравили с наступающим учебным годом
В преддверии Дня знаний сотрудники аппарата МВД по Бурятии поздравили будущих первоклашек с началом учебного года.
В этом году школьную форму примерят трое ребятишек сотрудников штаба МВД и одиннадцать – управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
- Сотрудники подразделений поздравили своих коллег и их детей – будущих первоклашек – со столь важным событием и подарили ребятам сертификаты в книжный магазин и наборы школьных принадлежностей, - сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Полицейские Бурятии вручили подарки будущим первоклассникам
Общество, Фото:
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