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Полицейские Бурятии вручили подарки будущим первоклассникам

Полицейские Бурятии вручили подарки будущим первоклассникам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Детей поздравили с наступающим учебным годом

В преддверии Дня знаний сотрудники аппарата МВД по Бурятии поздравили будущих первоклашек с началом учебного года.

В этом году школьную форму примерят трое ребятишек сотрудников штаба МВД и одиннадцать – управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

- Сотрудники подразделений поздравили своих коллег и их детей – будущих первоклашек – со столь важным событием и подарили ребятам сертификаты в книжный магазин и наборы школьных принадлежностей, - сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
полиция школьники
 
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