В Иркутске проходит выставка для старшего поколения

Её работа завершится 4 сентября



В Иркутске открылась выставка для старшего поколения «Серебряный возраст – 2019». Такое мероприятие проходит уже третий год. В этом году её проводят в «Сибэкспоцентре».



В программе выставки: ярмарка вакансий, консультации специалистов по вопросам пенсионного обеспечения, трудоустройства, социальным, юридическим и психологическим вопросам, консультации медицинских и санаторно-курортных учреждений, конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, выступления творческих коллективов, продуктовые ярмарки и дегустации новинок.



Участие в выставке принимают коллективы областных государственных учреждений социального обслуживания: Марковского геронтологического центра, Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Братского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Тулунского психоневрологического интерната, Реабилитационного центра «Шелеховский», Сергиенского психоневрологического интерната, Щебертинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Психоневрологического интерната села Бильчир, Заларинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, Дома-интерната для престарелых и инвалидов посёлка Усть-Ордынский, Саянского психоневрологического интерната, а также специалисты комплексных центров. В рамках открытия они представили творческую программу, провели ряд мастер-классов, оформили выставку творческих работ.



Работа выставки «Серебряный возраст» продлится до 4 сентября. Принять участие в её мероприятиях могут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

