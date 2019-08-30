В Улан-Удэ 28 первоклашек одели к школе и подарили портфели

Подарки вручили детям из семей, состоящих на учёте в управлении соцзащиты



В Улан-Удэ в рамках акции «Помогите детям собраться в школу!», организованной минсоцзащиты Бурятии, в деловом центре «Европа» прошло мероприятие в преддверии Дня знаний.



В ходе мероприятия 28 первоклассникам из семей, состоящих на профилактическом учёте в управлении соцзащиты по Улан-Удэ, представители частной компании вручили школьные портфели с канцелярскими принадлежностями, а также сезонную одежду, фруктовые наборы и сладости.



В прошлом году представители этой компании порадовали 23 первоклашек из семей, состоящих на профилактическом учёте. Всего по Улан-Удэ на данном учёте состоят 232 семьи, в которых воспитывается 504 ребёнка, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.





