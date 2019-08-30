В Бурятии хотят ввести штрафы за парковку на газонах и детских площадках

Также в Бурятии просят штрафовать за неустановку урн у входов в учреждения
В Бурятии хотят ввести штрафы за некоторые административные нарушения. Законодательную инициативу, которая отправится в Народный Хурал, рассматривали вчера на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов.
Необходимость введения штрафов объяснил председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.
- Настоящий проект создан в целях приведения в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, ввиду количества нарушений правил благоустройства органов местного самоуправления, за которые отсутствует административная ответственность, а также в целях понуждения к соблюдению требований, установленных правилами благоустройства, необходимо предусмотреть административную ответственность за их несоблюдение. В связи с чем предусматривается внесение изменений и дополнений в закон Бурятии «Об административных правонарушениях», в том числе для недопущения самовольного создания, размещения контейнерных площадок и других мест для накопления ТКО без согласования с органами местного самоуправления, - сообщил он.
В Улан-Удэ запрещено повреждать и уничтожать зелёные насаждения на территориях общего пользования – к примеру, ездить по ним, парковать транспорт на газонах. А штрафов за нарушения нет.
- В настоящее время ответственность за указанные нарушения отсутствует, в связи с чем предлагаем дополнить закон статьей 26.2, устанавливающей ответственность за размещение транспортных средств на территориях, занятых зелёными насаждениями, пешеходных дорожках, детских игровых и спортивных площадках. Также в целях поддержания чистоты и порядка, создания позитивного восприятия улиц города, необходимо дополнить закон статьёй, предусматривающей ответственность за неустановку урн у входов в организации, учреждения, - продолжил Александр Тюрюханов.
Также он добавил, что предлагается ввести штрафы за самовольное нанесение рисунков (граффити), надписей на зданиях и тротуарах. Поскольку участились случаи их нанесения, а это, пояснил Тюрюханов, «влияет на архитектурный облик города, зачастую противоречит общим принципам морали и нравственности».
Один из депутатов спросил, а кто собственно будет собирать штрафы, и как будет проводиться контроль. Александр Тюрюханов отметил, что в мэрии есть специальная структура для этого - управление административного контроля.
- Надо усиливать работу, работа не ведётся здесь, - резко ему сказал в ответ депутат.
- Правильное замечание. Александр Николаевич, если определяются пункты закона, нужно усиливать работу по контролю за решением этого закона. Я думаю, Хурал нас поддержит в этом направлении, потому что действительно много жалоб со стороны населения, - резюмировал и.о. мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев.
Законодательную инициативу в итоге одобрили. Она будет внесена на рассмотрение депутатам Народного Хурала.
В Бурятии хотят ввести штрафы за парковку на газонах и детских площадках
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