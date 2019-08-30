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В Агинском почтили память Иосифа Кобзона

В Агинском почтили память Иосифа Кобзона
Общество,  Фото:пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское»
Сегодня первая годовщина со дня смерти народного артиста

Сегодня, 30 августа, жители Агинского почтили память Иосифа Кобзона и возложили красные гвоздики к его бюсту на аллее Героев посёлка. В акции участвовали руководители окружной и поселковой администрации, а также член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев.

- Народный артист СССР, герой Труда Российской Федерации, депутат Государственной Думы, профессор Иосиф Кобзон неразрывно связан с нашим степным краем. Всю свою жизнь он посвятил труду на благо Родины. Его жизнь и деятельность – наглядный пример созидательной любви к Родине, к земле, на которой живём. Агинцы благодарны судьбе, что в их жизни был человек-легенда Иосиф Давыдович Кобзон, – отмечали участники мероприятия.

Как сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское», Иосиф Давыдович Кобзон ушёл из жизни в конце прошлого лета, 30 августа, на 81-м году после тяжёлой и продолжительной болезни. Его похоронили в иудейской части Востряковского кладбища Москвы рядом с матерью.
Агинский Бурятский округ памятная дата памятник Кобзон
 
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