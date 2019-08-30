Сегодня первая годовщина со дня смерти народного артиста
Сегодня, 30 августа, жители Агинского почтили память Иосифа Кобзона и возложили красные гвоздики к его бюсту на аллее Героев посёлка. В акции участвовали руководители окружной и поселковой администрации, а также член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев.
- Народный артист СССР, герой Труда Российской Федерации, депутат Государственной Думы, профессор Иосиф Кобзон неразрывно связан с нашим степным краем. Всю свою жизнь он посвятил труду на благо Родины. Его жизнь и деятельность – наглядный пример созидательной любви к Родине, к земле, на которой живём. Агинцы благодарны судьбе, что в их жизни был человек-легенда Иосиф Давыдович Кобзон, – отмечали участники мероприятия.
Как сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское», Иосиф Давыдович Кобзон ушёл из жизни в конце прошлого лета, 30 августа, на 81-м году после тяжёлой и продолжительной болезни. Его похоронили в иудейской части Востряковского кладбища Москвы рядом с матерью.
В Агинском почтили память Иосифа Кобзона
Общество, Фото:
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