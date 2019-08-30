В Улан-Удэ осуждённым женской колонии устроили «Преображение»

В прошлые выходные в исправительной колонии №7 Улан-Удэ, где отбывают наказание женщины, состоялся финал конкурса «Преображение». Один из самых долгосрочных проектов учреждения длился четыре месяца.
В течение четырёх месяцев участницы прошли обучение по классу риторики, актёрскому мастерству, учились ухаживать за лицом, делать причёски, выбирать себе наряд и многому другому.
На финале осуждённые, участницы проекта, предстали совершенно в иных образах – с причёсками и нарядами от местных стилистов.
Итог превзошёл ожидания не только зрителей, но и самих участниц.
Мнение жюри было однозначным – все участницы конкурса преобразились и выбрать среди них лучшую было совершенно невозможно. Всем участницам был выставлен высший балл.
Вчера, 29 августа, в торжественной обстановке в клубе исправительной колонии №7 памятными дипломами и цветами наградили всех участниц конкурса «Преображение». Награды вручал врио начальника учреждения, подполковник внутренней службы Евгений Слабухин.
- Желаю вам скорейшего освобождения, но и быть всегда на высоте, - пожелал конкурсанткам Евгений Слабухин.
В этот же день в торжественной обстановке отметили самых трудолюбивых осуждённых, подготовивших учреждение к осенне-зимнему периоду. Им предоставили дополнительные свидания с родными.
Так же были подведены итоги соревнований между отрядами по итогам года. Лучшим по количеству занятых призовых мест в культурных, спортивных мероприятиях, по отношению к труд стал отряд №2. Им вручили микроволновую печь.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в женской колонии прошла премьера пронзительного спектакля «Перемены». Репортаж можно посмотреть по ссылке.