Забайкалец продал украденные телевизор, пылесос и чайник

Злоумышленник стащил технику из квартиры на первом этаже



В полицию Забайкальского края обратилась жительница посёлка Шерловая Гора и сообщила о квартирной краже. Злоумышленники проникли в дом, разбив окно на первом этаже. Они украли телевизор, пылесос и чайник.



Сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции.



Украденное злоумышленник успел продать. Полицейские установили место сбыта и изъяли чужое имущество.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





