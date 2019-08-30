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Забайкалец продал украденные телевизор, пылесос и чайник

Забайкалец продал украденные телевизор, пылесос и чайник
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник стащил технику из квартиры на первом этаже

В полицию Забайкальского края обратилась жительница посёлка Шерловая Гора и сообщила о квартирной краже. Злоумышленники проникли в дом, разбив окно на первом этаже. Они украли телевизор, пылесос и чайник.

Сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции.

Украденное злоумышленник успел продать. Полицейские установили место сбыта и изъяли чужое имущество.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


кража Забайкальский край
 
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