В колонии-поселении Бурятии началась уборка урожая

Планируется собрать 978 тонн овощей



В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 началась уборочная кампания. В этом году был произведён посев на общей площади 60 гектаров.



- С засеянных площадей запланировано получить 700 тонн картофеля, 50 - моркови, 50 - свёклы, 10 - ранней капусты, 160 - поздней капусты и по 8 тонн помидоров и огурцов, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Для бесперебойной работы по сбору урожая учреждением на оплачиваемые сезонные работы трудоустроено 30 осуждённых.



Планируемые к получению объёмы сельскохозяйственной продукции на сто процентов обеспечивают годовую потребность учреждений УФСИН России по Бурятии в овощной продукции.





