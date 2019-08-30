Планируется собрать 978 тонн овощей
В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 началась уборочная кампания. В этом году был произведён посев на общей площади 60 гектаров.
- С засеянных площадей запланировано получить 700 тонн картофеля, 50 - моркови, 50 - свёклы, 10 - ранней капусты, 160 - поздней капусты и по 8 тонн помидоров и огурцов, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Для бесперебойной работы по сбору урожая учреждением на оплачиваемые сезонные работы трудоустроено 30 осуждённых.
Планируемые к получению объёмы сельскохозяйственной продукции на сто процентов обеспечивают годовую потребность учреждений УФСИН России по Бурятии в овощной продукции.
В колонии-поселении Бурятии началась уборка урожая
Общество, Фото:
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