В Улан-Удэ водителей призвали оплачивать штрафы вовремя









В Улан-Удэ сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД провели профилактический рейд. Мероприятие направлено на разъяснение водителям необходимости своевременной уплаты штрафов за нарушение ПДД. В рейде приняли участие сотрудники службы судебных приставов.- В ходе рейда сотрудниками ГИБДД были остановлены и проверены свыше 70 единиц транспортных средств. Выявлено 27 нарушений ПДД, в том числе, факты уклонения от добровольной уплаты штрафов, - сообщает УГИБДД по Бурятии.Автомобилистам напомнили, что по законом отведён 60-дневный срок для уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения. Однако многие нарушители в установленные сроки не торопятся с оплатой, в связи с чем сотрудники ГИБДД направляют постановления для принудительного исполнения в федеральную службу судебных приставов.За неуплату штрафа водителю грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей. Либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работ на срок до пятидесяти часов.- Сотрудники службы судебных приставов также проинформировали граждан об имеющейся у них задолженности. Всем автомобилистам автоинспекторы и судебные приставы рекомендовали своевременно уплачивать штрафы и быть внимательными на дороге, - заключают стражи порядка.