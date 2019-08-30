Иркутяне стали «Многодетной семьёй года»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В октябре их наградят в московском Кремлёвском дворце



Алексей и Таисия Васильковы из Иркутска стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Торжественное награждение семей-победителей пройдёт 30 октября в государственном Кремлёвском дворце в Москве.



Всего же для участия во всероссийском конкурсе «Семья года» поступило 353 представления из разных регионов Российской Федерации. В номинации «Многодетная семья» было представлено 76 семей, «Молодая семья» – 71 семья, «Сельская семья» – 67 семей, «Золотая семья России» – 56 семей, «Семья – хранитель традиций» – 76 семей.



Решением оргкомитета утверждён перечень победителей. В нём 85 семей, в том числе: в номинации «Многодетная семья» – 22 семьи, «Молодая семья» – 16 семей, «Сельская семья» – 18 семей, «Золотая семья России» – 15 семей, «Семья - хранитель традиций» – 14 семей.



Участниками всероссийского конкурса становятся победители аналогичных региональных состязаний. В Иркутской области это конкурс «Почётная семья», который 21 год проводит министерство социального развития, опеки и попечительства региона. Васильковы стали его победителями в этом году. В семье шесть детей, стаж семейной жизни – 11 лет. Они активно участвуют в городских мероприятиях и праздниках. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

