 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Августа

29 Августа

Популярное

В Иркутске отметят юбилейный День Байкала

В Иркутске отметят юбилейный День Байкала
Общество,  Фото:pixabay.com
На праздничных площадках пройдут выставки, игры, танцы, мастер-классы и выступления творческих коллективов

В Иркутске на площадке у памятника Александру III и острове Юность 1 сентября с 12 часов в течение дня будут проходить праздничные мероприятия, посвящённые памятной дате – двадцатилетию Дня Байкала.

В программе мероприятий – фотовыставка «Байкальская волна», подвижная фото-зона с национальными танцами: ёхор, русско-бурятскими хороводами. Все желающие смогут принять участие в квест-игре «Тайны Великого озера» и квизе «Байкальская история», а также поучаствовать в различных мастер-классах на тематических площадках. Кроме того, для гостей праздника выступят творческие коллективы города.

Также в День Байкала пройдёт экологический марафон-фест. При поддержке городской администрации в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября в рамках марафон-феста «Минута для будущего» будут работать семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!». Все желающие смогут сдать в переработку макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, диодные лампы и старую одежду. Будет также организован приём продуктов (корм, крупы, овощи) для животных из приютов и показ коротких экологических фильмов, откроется шагающая выставка «Байкал в городе Что делать?», пройдут соревнования по экоборью, лекции «Экологические привычки или ноль отходов». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Адреса передвижных пунктов акции:

1 сентября – 12:00 – 18:00, площадь у памятника Александру III;
2 сентября – 9:00 – 20:00, сквер имени Кирова;
3 сентября – 9:00 – 20:00, школа №19 (парковка на улице Мелентьева);
4 сентября – 9:00 – 20:00, сквер на бульваре Постышева (остановка «Волжская»);
5 сентября – 9:00 – 20:00, бульвар Рябикова, 2Б (остановка «Бульвар Рябикова»);
6 сентября – 9:00 – 20:00, ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215В (остановка «Кинотехникум»);
7 сентября – 16:00 – 18:00, площадь у памятника Александру III.

Справка

В целях усиления значимости и привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению Байкала в 1999 году был учреждён День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября.

Возрастное ограничение 0+
афиша Праздники Байкал день байкала Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл «Бал цветов»
В Улан-Удэ прошёл «Бал цветов»
Общество, 30.08.2019
Советский район выбирал лучших цветоводов
В Иркутске открылся зоопарк
В Иркутске открылся зоопарк
Общество, 30.08.2019
Сооружения на старом месте будут демонтированы
В Улан-Удэ состоится музыкальный вечер, посвящённый Алдару Цыденжапову
В Улан-Удэ состоится музыкальный вечер, посвящённый Алдару Цыденжапову
Общество, 30.08.2019
Мероприятие могут посетить все желающие, однако количество сидячих мест ограничено
В Агинском почтили память Иосифа Кобзона
В Агинском почтили память Иосифа Кобзона
Общество, 30.08.2019
Сегодня первая годовщина со дня смерти народного артиста
В Иркутске отметят юбилейный День Байкала
В Иркутске отметят юбилейный День Байкала
Общество, 30.08.2019
На праздничных площадках пройдут выставки, игры, танцы, мастер-классы и выступления творческих коллективов
В Монголии открыт памятник «Воинам Бурятии»
В Монголии открыт памятник «Воинам Бурятии»
Общество, 30.08.2019
В церемонии приняли участие участники автопробега «Дорогами отцов»
В заповеднике Бурятии подсчитали чёрношапочных сурков
В заповеднике Бурятии подсчитали чёрношапочных сурков
Общество, 30.08.2019
Численность сурка сохраняется на прежнем уровне
Полицейские помогли улан-удэнке с тремя дочерьми
Полицейские помогли улан-удэнке с тремя дочерьми
Общество, 30.08.2019
Сотрудники органов внутренних дел Бурятии ежегодно принимают участие в благотворительной акции под эгидой МВД России «Помоги пойти учиться»
Поезду Иркутск – Улан-Батор прибавили вагонов
Поезду Иркутск – Улан-Батор прибавили вагонов
Общество, 30.08.2019
До конца сентября поезд Иркутск – Улан-Батор будет курсировать увеличенным составом
В Забайкальском крае выпал снег
В Забайкальском крае выпал снег
Общество, 30.08.2019
Первый снег выпал 30 августа
Победителям «танкового биатлона» из Бурятии подарили по внедорожнику
Победителям «танкового биатлона» из Бурятии подарили по внедорожнику
Общество, 30.08.2019
Российскому экипажу, одержавшему победу, вручили автомобили «УАЗ Патриот»
Улан-удэнцы возмущены учёбой в третью смену
Улан-удэнцы возмущены учёбой в третью смену
Общество, 30.08.2019
«Когда дети должны делать уроки, гулять, посещать кружки?» - взволнованы родители
Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске
Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске
Общество, 30.08.2019
В этом дневнике будут одни пятёрки
Росгвардейцы Бурятии провели мастер-класс по самбо
Росгвардейцы Бурятии провели мастер-класс по самбо
Общество, 30.08.2019
Бойцы продемонстрировали различные приёмы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^