В Иркутске отметят юбилейный День Байкала

На праздничных площадках пройдут выставки, игры, танцы, мастер-классы и выступления творческих коллективов
В Иркутске на площадке у памятника Александру III и острове Юность 1 сентября с 12 часов в течение дня будут проходить праздничные мероприятия, посвящённые памятной дате – двадцатилетию Дня Байкала.
В программе мероприятий – фотовыставка «Байкальская волна», подвижная фото-зона с национальными танцами: ёхор, русско-бурятскими хороводами. Все желающие смогут принять участие в квест-игре «Тайны Великого озера» и квизе «Байкальская история», а также поучаствовать в различных мастер-классах на тематических площадках. Кроме того, для гостей праздника выступят творческие коллективы города.
Также в День Байкала пройдёт экологический марафон-фест. При поддержке городской администрации в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября в рамках марафон-феста «Минута для будущего» будут работать семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!». Все желающие смогут сдать в переработку макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, диодные лампы и старую одежду. Будет также организован приём продуктов (корм, крупы, овощи) для животных из приютов и показ коротких экологических фильмов, откроется шагающая выставка «Байкал в городе Что делать?», пройдут соревнования по экоборью, лекции «Экологические привычки или ноль отходов». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Адреса передвижных пунктов акции:
1 сентября – 12:00 – 18:00, площадь у памятника Александру III;
2 сентября – 9:00 – 20:00, сквер имени Кирова;
3 сентября – 9:00 – 20:00, школа №19 (парковка на улице Мелентьева);
4 сентября – 9:00 – 20:00, сквер на бульваре Постышева (остановка «Волжская»);
5 сентября – 9:00 – 20:00, бульвар Рябикова, 2Б (остановка «Бульвар Рябикова»);
6 сентября – 9:00 – 20:00, ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215В (остановка «Кинотехникум»);
7 сентября – 16:00 – 18:00, площадь у памятника Александру III.
Справка
В целях усиления значимости и привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению Байкала в 1999 году был учреждён День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября.
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