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В Бурятии возродили дацан с удивительной судьбой

В Бурятии возродили дацан с удивительной судьбой
Общество, 
Хилгантуйский дацан был первым деревянным буддийским храмом Бурятии и с 1741 года считался главным в России

В селе Хилгантуй Кяхтинского района Бурятии с 30 сентября по 1 октября пройдут масштабные мероприятия, посвящённые торжественному открытию Хилгантуйского дацана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Дацан в Хилгантуе являлся первым деревянным буддийским храмом Бурятии и с 1741 года был официально провозглашён главным в России. Из-за подтоплений его перенесли в другое место, где он был разрушен в 30-е годы прошлого столетия.

В 2017 году началось строительство Хилгантуйского дацана. В настоящее время оно завершается. Работы ведутся на добровольные пожертвования верующих – средства поступали со всей России, от паломников из Внутренней Монголии, КНР.




В 2018 году на проект «Благоустройство территории, прилегающей к месту туристского показа – Хилгантуйский дацан» была предоставлена субсидия от министерства туризма Бурятии. Установили металлическое декоративное ограждение, входные ворота в стиле буддийского зодчества, озеленили территорию. Объём финансирования по проекту составил около 1,6 млн рублей.

Под руководством XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева и заместителя председателя правительства Бурятии Баира Цыренова созданы оргкомитет и рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых открытию дацана. На открытии выступят народные, фольклорные и самодеятельные коллективы Кяхтинского района, пройдут соревнования по стрельбе из лука и бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан.

Прежний дацан в Хилгантуе был основан в 1736 году. В 1741 году по указу Императрицы Елизаветы Петровны Хилгантуйский дацан был официально провозглашён главным в России. В 1758 году приказом Селенгинского воеводы по просьбе мирян и лам ширээтэ ламой (главным ламой) дацана назначен Дамба Даржа Заяев. В 1760 году на территории дацана заложили фундамент каменного главного храма – Цогчен Дугана, его строительство завершилось в 1766 году. 255 лет назад, в 1764 году, когда императрица Екатерина II утвердила пост Пандито Хамбо Ламы – главы буддийской церкви Восточной Сибири и Забайкалья, и даровала этот титул ламе Заяеву, Хилгантуйский дацан стал первой резиденций Хамбо Лам. Позже по решению старейшин дацан перенесли в другое место (ныне дацан Балдан Брэйбун – близ села Мурочи), где в 1930-е годы он был разрушен.






дацан буддизм правительство республики
 
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