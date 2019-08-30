В парке Улан-Удэ пройдёт фестиваль молодёжи и творчества

Мероприятие состоится в день празднования 353-летия основания города



7 сентября с 17:00 часов в Улан-Удэ пройдёт фестиваль молодёжи и творчества «2U». В этот вечер всех посетителей парка культуры и отдыха имени С. Н. Орешкова ждёт много интересного.



На главной сцене выступят солисты и коллективы культурно-досуговых учреждений города с лучшими творческими номерами. Горожане и гости столицы смогут услышать чарующий голос джазовой певицы Лизы Андреевой и композиции рэпера Muz Tank. Также представят свои зажигательные номера школа танцев Виктора Яо-Фун-Тана и шоу-балет «Эскитон». Своё творчество покажут представители stand-up движения «StandUp2U». А в завершении вечера сыграет известная молодёжная группа «Игро». Ведущий мероприятия – Александр Фролов, актёр известный по фильмам «Решала» и «Чайник».



Также организаторы фестиваля подготовили несколько интерактивных площадок: кинопоказ семейной комедии «Байкальские каникулы 2», караоке-площадку, перфомансы, театральную площадку от Молодёжного художественного театра и, конечно же, розыгрыш ценных призов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации города Улан-Удэ.



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