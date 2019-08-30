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Врач иркутской больницы попалась на уловку мошенников

Врач иркутской больницы попалась на уловку мошенников
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина лишилась 60 тысяч рублей

Иркутские полицейские проводят проверку по факту мошенничества в отношении врача одной из больниц города.

49-летняя женщина сообщила стражам порядка, что неизвестные обманом украли у неё 60 тысяч рублей.

Полицейские установили, что заявительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются украсть с её счёта денежные средства.

- Чтобы предотвратить преступное посягательство и уберечь сбережения, лже-сотрудник предложил иркутянке перевести их на защищённый резервный счёт. Для этого он попросил назвать номер банковской карты и коды из SMS. Желая сохранить свои деньги, потерпевшая назвала аферисту все интересующие его данные, после чего тот прервал разговор, а на телефон иркутянки стали поступать уведомления о списании денежных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция напоминает людям о необходимости быть внимательными.

- Не сообщайте третьим лицам данные своих банковских карт, коды из СМС сообщений и защитный трёхзначный код (CVC) - их никогда не запрашивают реальные сотрудники банков. Кроме того, помните, что сотрудники службы безопасности финансовых организаций самостоятельно никогда не звонят клиентам, - поясняют в министерстве внутренних дел. 


мошенничество Иркутск
 
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