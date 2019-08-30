Врач иркутской больницы попалась на уловку мошенников









Иркутские полицейские проводят проверку по факту мошенничества в отношении врача одной из больниц города.49-летняя женщина сообщила стражам порядка, что неизвестные обманом украли у неё 60 тысяч рублей.Полицейские установили, что заявительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются украсть с её счёта денежные средства.- Чтобы предотвратить преступное посягательство и уберечь сбережения, лже-сотрудник предложил иркутянке перевести их на защищённый резервный счёт. Для этого он попросил назвать номер банковской карты и коды из SMS. Желая сохранить свои деньги, потерпевшая назвала аферисту все интересующие его данные, после чего тот прервал разговор, а на телефон иркутянки стали поступать уведомления о списании денежных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полиция напоминает людям о необходимости быть внимательными.- Не сообщайте третьим лицам данные своих банковских карт, коды из СМС сообщений и защитный трёхзначный код (CVC) - их никогда не запрашивают реальные сотрудники банков. Кроме того, помните, что сотрудники службы безопасности финансовых организаций самостоятельно никогда не звонят клиентам, - поясняют в министерстве внутренних дел.