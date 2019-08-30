В Улан-Удэ сохранится тёплая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 августа по республике в большинстве районов без осадков



По северу и юго-западу местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-7, местами 8-13 м/с. Температура днём 24-29, местами 18-23 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 25-27 тепла.



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