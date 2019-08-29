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На конгрессе в Китае рассказали о дубровнике из Бурятии

На конгрессе в Китае рассказали о дубровнике из Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос сохранения вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения, обсудили в Китае

На 15-м Китайском орнитологическом конгрессе обсудили вопрос сохранения дубровника. Специалисты отмечают, что этот представитель семейства овсянковые ранее был одним из наиболее массовых и распространённых видов птиц в России, а сегодня занесён в Красный список международного союза охраны природы с пометкой «находящийся под угрозой исчезновения».

В августе научный сотрудник Байкальского государственного заповедника Юрий Анисимов принял участие в круглом столе. Работа была организована в двух направлениях: презентационная часть и обсуждение.

– Во время презентаций я рассказывал о том, как обстоят дела с дубровником в России и конкретно в Кабанском заказнике, где отмечено его обитание, каково состояние вида и какие меры предпринимаются по его сохранению, – рассказал Юрий Анисимов. – Также я представил коллегам проект «Куда исчез дубровник?», поддерживаемый фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал», работу над которым мы совместно с научно-исследовательским институтом биологии ИГУ и Вестфальским университетом имени Вильгельма (Германия) начали в 2018 году. Кроме того, рассказал о промежуточных итогах наших исследований путей миграции и районов зимовки дубровника, обитающего в дельте реки Селенги.

Второй блок работы круглого стола был посвящён обсуждению мер, которые стоит предпринимать уже сейчас, чтобы в будущем вид не исчез. По словам орнитолога, одна из трудностей, которая стоит перед исследователями – отсутствие данных по конкретным местам пролёта и зимовки дубровника.

– Одно дело, когда у вида есть ограниченные места гнездования и чёткие места зимовки, что позволяет понимать, где стоит этот самый вид сохранять. В случае с дубровником есть некоторые проблемы. Его ареал очень широкий – это практически вся Евразия. И здесь уже стоит, на мой взгляд, объединять усилия тех стран, где этот вид обитает, - отметил Юрий.

Необходимость объединения усилий по сохранению дубровника подтвердили также представители других стран мира, присутствующие на круглом столе. В ходе обсуждения, например, отмечалось, что на данный момент в Китае ведётся активная работа с населением, чтобы они знали и могли отличить дубровника от других пернатых.

После Китайского орнитологического конгресса участникам круглого стола была организована экскурсия по Центру кольцевания птиц Китая в Пекине, где они пообщались с коллегами и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Байкальского государственного природного биосферного заповедника.
птицы Китай
 
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