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9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения

9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения
Общество, 
Указ о награждении подписал президент страны

Президент России Владимир Путин наградил жителей Иркутской области медалями за спасение людей во время паводка. Соответствующий указ опубликован 29 августа на официальном портале правовой информации. В списке награждённых медалями девять жителей региона. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В их число вошли Николай Алексеенко, сотрудник СИЗО-5 ГУФСИН России по Иркутской области; Марина Балганова, врач Нижнеудинской больницы; Наталья Торгольская заведующая фельдшерско-акушерским пунктом; Олег Леонов, генеральный директор ООО «Московский тракт»; Артём Мингазов машинист тепловоза; Александр Смолягин, слесарь локомотивного депо; предприниматели Евгений Татарников и Александр Якубов и фермер Константин Хохлов.

Кроме того, благодарность президента России объявлена Антону Московских и Наталье Серых, а также ученицам школ № 25 и № 6 города Тулун — Лилии Татарниковой и Екатерине Юровой, и ученику тулунской гимназии Марату Самусенко, пишет ТАСС.

Историю героического поступка Николая Алексеенко рассказали в пресс-службе ведомства.

- В ночь на 28 июня 2019 года прибывающая вода реки Ия начала стремительно затапливать деревню Евдокимова в Тулунском районе. Накануне вечером Николаю Алексеенко, живущему в Тулуне, позвонил родственник из Евдокимова и попросил помощи. Сотрудник прибыл в деревню в 11 вечера, к этому моменту половина домов была затоплена, и люди ждали помощи на крышах, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

На лодке Николай Алексеенко направился к пострадавшим и, проплыв около километра, услышал крики со стороны затопленного леса. Несколько человек выпали из перевернувшейся лодки в ледяную воду, и их уже стало относить в сторону сильным течением. В полной темноте пострадавших удалось найти и перевезти в безопасное место.

- Затем за восемь рейсов Николай Алексеенко вывез из затопленной части деревни ещё более 30 человек. Благодаря своевременным и грамотным действиям лейтенанта внутренней службы Николая Алексеенко удалось предотвратить гибель многих людей, - уточняют в ведомстве.

36-летний Николай Алексеенко трудится в уголовно-исполнительной системе 15 лет. За все время службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, ответственным и инициативным сотрудником.

Кроме того, за самоотверженные действия во время паводка по защите жизни и здоровья людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, ведомственными медалями ФСИН России «За доблесть в службе» награждены семь сотрудников СИЗО-5: начальник караула отдела охраны Николай Алексеенко, младший инспектор 1 категории дежурной службы Александр Васильев, старший техник группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны Алексей Лучина, дежурный помощник начальника следственного изолятора дежурной службы Александр Петлеха, младший инспектор отдела режима и надзора Василий Теплов, младший инспектор 2-й категории отдела охраны Игорь Трач, начальник отдела режима и надзора Евгений Черепанов.

Сотрудники СИЗО-5 спасли более ста человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в Иркутскую область пришла большая вода. В Тулуне прорвало дамбу, затопило тысячи домов. В результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек. В середине июля Владимир Путин встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения.


медаль наводнение
 
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