9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения

Указ о награждении подписал президент страны
Президент России Владимир Путин наградил жителей Иркутской области медалями за спасение людей во время паводка. Соответствующий указ опубликован 29 августа на официальном портале правовой информации. В списке награждённых медалями девять жителей региона. Документ опубликован на сайте правовой информации.
В их число вошли Николай Алексеенко, сотрудник СИЗО-5 ГУФСИН России по Иркутской области; Марина Балганова, врач Нижнеудинской больницы; Наталья Торгольская заведующая фельдшерско-акушерским пунктом; Олег Леонов, генеральный директор ООО «Московский тракт»; Артём Мингазов машинист тепловоза; Александр Смолягин, слесарь локомотивного депо; предприниматели Евгений Татарников и Александр Якубов и фермер Константин Хохлов.
Кроме того, благодарность президента России объявлена Антону Московских и Наталье Серых, а также ученицам школ № 25 и № 6 города Тулун — Лилии Татарниковой и Екатерине Юровой, и ученику тулунской гимназии Марату Самусенко, пишет ТАСС.
Историю героического поступка Николая Алексеенко рассказали в пресс-службе ведомства.
- В ночь на 28 июня 2019 года прибывающая вода реки Ия начала стремительно затапливать деревню Евдокимова в Тулунском районе. Накануне вечером Николаю Алексеенко, живущему в Тулуне, позвонил родственник из Евдокимова и попросил помощи. Сотрудник прибыл в деревню в 11 вечера, к этому моменту половина домов была затоплена, и люди ждали помощи на крышах, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
На лодке Николай Алексеенко направился к пострадавшим и, проплыв около километра, услышал крики со стороны затопленного леса. Несколько человек выпали из перевернувшейся лодки в ледяную воду, и их уже стало относить в сторону сильным течением. В полной темноте пострадавших удалось найти и перевезти в безопасное место.
- Затем за восемь рейсов Николай Алексеенко вывез из затопленной части деревни ещё более 30 человек. Благодаря своевременным и грамотным действиям лейтенанта внутренней службы Николая Алексеенко удалось предотвратить гибель многих людей, - уточняют в ведомстве.
36-летний Николай Алексеенко трудится в уголовно-исполнительной системе 15 лет. За все время службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, ответственным и инициативным сотрудником.
Кроме того, за самоотверженные действия во время паводка по защите жизни и здоровья людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, ведомственными медалями ФСИН России «За доблесть в службе» награждены семь сотрудников СИЗО-5: начальник караула отдела охраны Николай Алексеенко, младший инспектор 1 категории дежурной службы Александр Васильев, старший техник группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны Алексей Лучина, дежурный помощник начальника следственного изолятора дежурной службы Александр Петлеха, младший инспектор отдела режима и надзора Василий Теплов, младший инспектор 2-й категории отдела охраны Игорь Трач, начальник отдела режима и надзора Евгений Черепанов.
Сотрудники СИЗО-5 спасли более ста человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в Иркутскую область пришла большая вода. В Тулуне прорвало дамбу, затопило тысячи домов. В результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек. В середине июля Владимир Путин встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения.
9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Указ о награждении подписал президент страны
Международное военное учение «Селенга-2019» завершилась зрелищными стрельбами
От этого страдала ветеран тыла, перенесшая инсульт
Светофор находится напротив 10 корпуса ВСГУТУ
Гости дали мастер-классы по игре на бубне и по работе с традиционными материалами для шитья
Школьники повторили правила поведения на дороге
Стоимость одного автобуса – 2 миллиона рублей
В ходе рейда выявили 27 нарушений ПДД
15 сентября в Иволгинском районе состоится 9 этап Кубка Бурятии по спортивному ориентированию
На первом месте Чеченская республика
В Бурятии лесники встретились с детсадовцами
На фестивале традиционных игр народов Бурятии в том числе пройдут бои подушками на бревне
Улан-удэнцы много лет жаловались на спящих на скамейках пьяниц
Уборка мусора состоится завтра
В ходе проверок выявлялись нарушения санитарного режима, содержания территорий