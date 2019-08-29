Минпросвещения РФ разослал в регионы нормы профессиональной этики педагогов

Учителей попросили воздержаться от размещения в Интернете информации, пагубно влияющей на детей



Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования подготовили и направили в субъекты РФ рекомендации по регулированию вопросов профессиональной этики педагогов.



Примерное положение уточняет устаревший модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников и содержит детализированное описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики.



В частности, особое внимание обращено на необходимость разъяснения и соблюдения участниками образовательного процесса положений Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.



Также педагогическим работникам рекомендуется воздерживаться от размещения в Интернете, в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Во избежание произвольного толкования, следует руководствоваться перечисленными видами соответствующей информации в федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».



Кроме того, при разработке отраслевых соглашений и локальных нормативных актов органам исполнительной власти субъектов и региональным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, предлагается руководствоваться данным положением. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Забайкальского края.

