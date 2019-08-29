Светофор находится напротив 10 корпуса ВСГУТУ
В Улан-Удэ будет включен светофор на улице Ключевская в районе остановочного пункта общественного транспорта «10 корпус ВСГУТУ»:
- с 30 августа 2019 года в 09:00 в режим «желтого мигания»;
- с 1 сентября 2019 года в рабочий режим
- Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения на указанном участке улицы, - предупреждает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
В Улан-Удэ на Ключевской заработает светофор
Общество, Фото:
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