В Улан-Удэ на Ключевской заработает светофор

Светофор находится напротив 10 корпуса ВСГУТУ



В Улан-Удэ будет включен светофор на улице Ключевская в районе остановочного пункта общественного транспорта «10 корпус ВСГУТУ»:



- с 30 августа 2019 года в 09:00 в режим «желтого мигания»;

- с 1 сентября 2019 года в рабочий режим



- Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения на указанном участке улицы, - предупреждает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

